Дебетовая карта "Тариф Персональный Visa Platinum Premium" в Сургутнефтегазбанке
Visa Platinum — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 77 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 69 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave, Бесконтакт)
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay для карт Visa
Бонусы
- другое
начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если достигнут минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:
- 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 2% от операций за оплату авиа и ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 0,55% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц:
- 0,5-6% годовых бонусами в зависимости от суммы остатка и/или обороте по карте;
- начисление дополнительных бонусов при покупках от 40 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
базовый процент начисляется в размере 2,5% годовых при обороте и остатке по карте не менее 50 000 руб., 4% годовых при остатке не менее 100 000 руб. и обороте 70 000 руб. и более; проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
77 $
5 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и годовое обслуживание
69 €
5 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 5% - свыше 600 000 руб. в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 5% - свыше 600 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5% + 90 руб.
Лимиты по операциям
до 600 тыс. руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 10 000 долл. в сутки
- 5% - свыше 10 000 долл. в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 10 000 долл. в сутки
- 5% - свыше 10 000 долл. в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при совершении покупок от 15 000 руб. за предыдущий месяц (кроме г. Сургута)
- 1% + 75 руб. (эквивалент) в банкоматах г. Сургута и при сумме покупок менее 15 000 руб. (эквивалент) за предыдущий месяц в других городах на территории России
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5% + 90 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
до 10 000 долл. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 8 000 евро в сутки
- 5% - свыше 8 000 евро в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 8 000 евро в сутки
- 5% - свыше 8 000 евро в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при совершении покупок от 15 000 руб. за предыдущий месяц (кроме г. Сургута)
- 1% + 75 руб. (эквивалент) в банкоматах г. Сургута и при сумме покупок менее 15 000 руб. (эквивалент) за предыдущий месяц в других городах на территории России
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5% + 90 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
до 8 000 евро в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация по курсу ЦБ+2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- начисление процентов на остаток;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
08.08.2019 11:59
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тариф Персональный Visa Platinum Premium» в 11 городах России
Справочная информация
АО БАНК «СНГБ»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба