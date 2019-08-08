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Дебетовая карта "Тариф Персональный Visa Platinum Premium" в Сургутнефтегазбанке

Visa Platinum — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave, Бесконтакт)
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay для карт Visa
Бонусы
  • другое

начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если достигнут минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:

  • 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 2% от операций за оплату авиа и ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
  • 0,55% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц:
    • 0,5-6% годовых бонусами в зависимости от суммы остатка и/или обороте по карте;
    • начисление дополнительных бонусов при покупках от 40 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
базовый процент начисляется в размере 2,5% годовых при обороте и остатке по карте не менее 50 000 руб., 4% годовых при остатке не менее 100 000 руб. и обороте 70 000 руб. и более; проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 5% - свыше 600 000 руб. в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 5% - свыше 600 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% + 90 руб.​

Лимиты по операциям
до 600 тыс. руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация по курсу ЦБ+2% от суммы;
  • запрос баланса в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
08.08.2019 11:59
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тариф Персональный Visa Platinum Premium» в 11 городах России
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Справочная информация
АО БАНК «СНГБ»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 82
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба