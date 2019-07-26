Дебетовая карта "Расчетная Gold" в Росдорбанке
Mastercard Gold — Росдорбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 500 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 80 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 80 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
начисление бонусных рублей в размере 0,5% от каждой операции, которые в дальнейшем через мобильное приложение конвертируются по курсу 1 бонус = 1 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 500 ₽
со 2-го года 2 500 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 80 $
со 2-го года 80 долл.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 80 €
со 2-го года 80 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";
- 1,5%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% в ПВН "ФК Открытие";
- 1,7%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
выдача наличных до 3 000 000 руб. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";
- 1,5%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% в ПВН "ФК Открытие";
- 1,7%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
выдача наличных до 120 000 долл. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";
- 1,5%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% в ПВН "ФК Открытие";
- 1,7%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
выдача наличных до 90 000 евро в мес.
Дополнительная информация
- смс-информирование - 500 руб. / 20 долл. / 20 евро, оплата ежегодно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых ежедневно;
- доставка карты курьером - 840 руб./25 долл./25 евро + НДС;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный первый год обслуживания;
- льготное снятие наличных в банкоматах "ФК Открытие"
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка;
- плата за смс-информирование взимается ежегодно
Дата актуализации
26.07.2019 14:11
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Gold» в 3 городах России
Справочная информация
ПАО «РосДорБанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
- ОГРН
- 1027739857958
- Сайт
- www.rdb.ru
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