Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Samsung Pay / Google Pay Бонусы другое начисление бонусных рублей в размере 0,5% от каждой операции, которые в дальнейшем через мобильное приложение конвертируются по курсу 1 бонус = 1 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 2 500 ₽ со 2-го года 2 500 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 80 $ со 2-го года 80 долл. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 80 € со 2-го года 80 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";

1,5%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% в ПВН "ФК Открытие";

1,7%, мин. 6 долл. Лимиты по операциям выдача наличных до 3 000 000 руб. в мес. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";

1,5%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% в ПВН "ФК Открытие";

1,7%, мин. 6 долл. Лимиты по операциям выдача наличных до 120 000 долл. в мес. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% в банкоматах "ФК Открытие";

1,5%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% в ПВН "ФК Открытие";

1,7%, мин. 6 долл. Лимиты по операциям выдача наличных до 90 000 евро в мес. Дополнительная информация смс-информирование - 500 руб. / 20 долл. / 20 евро, оплата ежегодно;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых ежедневно;

доставка карты курьером - 840 руб./25 долл./25 евро + НДС;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный первый год обслуживания;

льготное снятие наличных в банкоматах "ФК Открытие" Минусы наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка;

плата за смс-информирование взимается ежегодно Дата актуализации 26.07.2019 14:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.