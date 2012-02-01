по 5 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца после открытия счета и при сумме покупок от 100 000 руб. в месяц

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 400 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров и до 1 000 000 в месяц в банкоматах и ПВН банка и его партнеров; до 100 000 руб. в день в банкоматах сторонних банков и 1 000 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН сторонних банков