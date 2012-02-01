Дебетовая карта "Премиальная Black Edition" в банке «Возрождение»
Mastercard World Black Edition — Банк «Возрождение»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
- cash back до 12%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1,2 до 12%
- 12% в категориях "Рестораны" и "АЗС" при обороте по карте от 130 000 руб. в месяц;
- 8% в вышеперечисленных категориях при обороте по карте от 75 000 руб. до 130 000 руб. в месяц;
- 5% в вышеперечисленных категориях при обороте по карте от 20 000 руб. до 75 000 руб. в месяц;
- 2% в вышеперечисленных категориях при обороте по карте от 5 000 руб. до 20 000 руб. в месяц;
- 1,2% за остальные покупки по карте от 5 000 руб.;
- макс. сумма вознаграждения по категориям с повышенным начислением - 1 000 руб. в месяц, общая сумма - не более 5 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽
по 5 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца после открытия счета и при сумме покупок от 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц;
- 1,5%, мин. 150 руб. при снятии свыше 150 000 руб. в месяц (0% в банкоматах банков - партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров и до 1 000 000 в месяц в банкоматах и ПВН банка и его партнеров; до 100 000 руб. в день в банкоматах сторонних банков и 1 000 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дополнительная информация
- СМС - информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- страхование путешествующих и страхование покупок - бесплатно;
- до 2 бесплатных доступов в бизнес-залы LoungeKey при соблюдении одного из необходимых условий;
- дополнительная карта предоставляется бесплатно на владельца счета или на 3-е лицо
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- наличие cash back;
- возможность снятия без комиссии в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
12.08.2019 14:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная Black Edition» в 80 городах России
Справочная информация
Банк «Возрождение» (ПАО)
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
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