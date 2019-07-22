Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и годовое обслуживание 0 - 3 300 ₽ 500 руб. - выпуск карты 300 руб. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий: мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;

сумма операций 1 000 руб. в мес. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 66 $ 10 долл. - выпуск карты 6 долл. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий: мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;

сумма операций 1 000 руб в мес. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 66 € 10 евро - выпуск карты 6 евро в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий: мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;

сумма операций 1 000 руб. в мес. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% Снятие наличных в ПВН других банков 0.7% Лимиты по операциям снятие наличных до 200 000 руб. в день; до 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% Снятие наличных в ПВН других банков 0.7% Лимиты по операциям снятие наличных до 200 000 руб. в день; до 500 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% Снятие наличных в ПВН других банков 0,7% Лимиты по операциям снятие наличных до 200 000 руб. в день; до 500 000 руб. в месяц (эквивалент) Дополнительная информация срок действия карты - 3 года;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;

штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

возможно открытие вклада "Растущий счет" со ставкой 5% годовых в рублях Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности Дата актуализации 22.07.2019 11:12 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.