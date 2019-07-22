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Дебетовая карта "Динамика роста" в банке «Ростфинанс»

Mastercard Standard «Mastercard Standard» — Ростфинанс
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 5 500 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard Standard «Mastercard Standard» — Ростфинанс
  • Mastercard Standard «Mastercard Standard» — Ростфинанс
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • для путешествий

начисление миль за покупки по карте:

  • до 10% - в компаниях партнерах;
  • 0,5% - за остальные покупки

макс. 500 миль в мес.

начисленными милями через интернет-банк можно компенсировать стоимость покупки за прошедший месяц в категориях "Пассажирские перевозки", "Аренда такси и лимузинов", "Аренда и наем суден", "Туристические агентства", "Авиалинии", "Автобусные перевозки", "Круизные линии", "Аэропорта, терминалы аэропортов", "Гостиницы", "Выставки и туристические аттракционы", "Другие пассажирские перевозки";

мин. остаток миль для компенсации покупки - 2 000 миль; курс обмена 1 миля = 1 руб.

Выпуск и годовое обслуживание
0 - 5 500 ₽

500 руб. - выпуск карты

500 руб. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:

  • мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;
  • сумма операций 1 000 руб. в мес.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
  • 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
  • 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
Лимиты по операциям
снятие наличных до 300 000 руб. в день; до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 3 года;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • карта Priority Pass Standard - бесплатно;
  • возможно открытие вклада "Растущий счет" со ставкой 5% годовых в рублях
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков до 50 000 руб. в месяц
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Дата актуализации
22.07.2019 11:24
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Динамика роста» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «КБ «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 6
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба