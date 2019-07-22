Дебетовая карта "Динамика роста" в банке «Ростфинанс»
- стоимость обслуживания от 0 до 5 500 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 110 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 110 €
- бонусная программа
- Mastercard Standard
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- для путешествий
начисление миль за покупки по карте:
- до 10% - в компаниях партнерах;
- 0,5% - за остальные покупки
макс. 500 миль в мес.
начисленными милями через интернет-банк можно компенсировать стоимость покупки за прошедший месяц в категориях "Пассажирские перевозки", "Аренда такси и лимузинов", "Аренда и наем суден", "Туристические агентства", "Авиалинии", "Автобусные перевозки", "Круизные линии", "Аэропорта, терминалы аэропортов", "Гостиницы", "Выставки и туристические аттракционы", "Другие пассажирские перевозки";
мин. остаток миль для компенсации покупки - 2 000 миль; курс обмена 1 миля = 1 руб.
500 руб. - выпуск карты
500 руб. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:
- мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;
- сумма операций 1 000 руб. в мес.
10 долл. - выпуск карты
10 долл. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:
- мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;
- сумма операций 1 000 руб. в мес.
10 евро - выпуск карты
10 евро в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий:
- мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 500 000 руб.;
- сумма операций 1 000 руб. в мес.
0%
0%
- 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
- 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
- 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
- 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
0%
0%
- 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
- 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
- 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
- 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
0%
0%
- 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
- 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
- 0% - при сумме снятия до 50 000 руб. в мес.;
- 0,7% - более 50 000 руб. в мес.
- срок действия карты - 3 года;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- карта Priority Pass Standard - бесплатно;
- возможно открытие вклада "Растущий счет" со ставкой 5% годовых в рублях
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков до 50 000 руб. в месяц
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба