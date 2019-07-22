Обслуживание карты Тип карты Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и годовое обслуживание 10 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание Выпуск и годовое обслуживание 156 $ 10 000 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание Выпуск и годовое обслуживание 138 € 10 000 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка;

консьерж-служба – бесплатно;

комплексное страхование – бесплатно;

доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key – 1 посещение VIP-зала в год бесплатно;

экстренное снятие наличных денежных средств - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в устройствах сторонних банков;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатные услуги: экстренное предоставление карты иэкстренное предоставление наличных, круглосуточная консьерж -служба и комплексное страхование, доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key Минусы наличие первоначального взноса для предоставления карты Дата актуализации 22.07.2019 15:03 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.