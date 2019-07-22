Дебетовая карта "Премиальная" в Трансстройбанке
Mastercard World Black Edition — Трансстройбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 10 000 ₽
- стоимость обслуживания 156 $
- стоимость обслуживания 138 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
Выпуск и годовое обслуживание
156 $
10 000 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
Выпуск и годовое обслуживание
138 €
10 000 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- консьерж-служба – бесплатно;
- комплексное страхование – бесплатно;
- доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key – 1 посещение VIP-зала в год бесплатно;
- экстренное снятие наличных денежных средств - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в устройствах сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатные услуги: экстренное предоставление карты иэкстренное предоставление наличных, круглосуточная консьерж -служба и комплексное страхование, доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key
Минусы
- наличие первоначального взноса для предоставления карты
Дата актуализации
22.07.2019 15:03
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 7 городах России
Справочная информация
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- ОГРН
- 1027739582089
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 505-37-73(495) 786-37-73