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Дебетовая карта "Премиальная" в Трансстройбанке

Mastercard World Black Edition — Трансстройбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 10 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • консьерж-служба – бесплатно;
  • комплексное страхование – бесплатно;
  • доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key – 1 посещение VIP-зала в год бесплатно;
  • экстренное снятие наличных денежных средств - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в устройствах сторонних банков;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатные услуги: экстренное предоставление карты иэкстренное предоставление наличных, круглосуточная консьерж -служба и комплексное страхование, доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key
Минусы
  • наличие первоначального взноса для предоставления карты
Дата актуализации
22.07.2019 15:03
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 7 городах России
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Справочная информация
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
ОГРН
1027739582089
Сайт
www.transstroybank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 2
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73