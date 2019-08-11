Россия
Вход
Поиск
системы Мир Премиальная

Дебетовая карта "Карта Привилегий - ТП Премиальный" в Липецккомбанке

Мир Премиальная — Липецккомбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
  • cash back до 3%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная — Липецккомбанк
  • Visa Platinum — Липецккомбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave, Бесконтакт)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay (для Visa)
Cash Back
до 3%

начисляется при общей сумме покупок от 30 000 руб. в месяц:

  • 3% - за покупки в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны"
  • 1% - прочие покупки

макс. сумма вознаграждения - 3 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5,75%
5,75% годовых - на сумму остатка от 0,01 до 250 000 руб. при сумме покупок по карте от 30 000 руб. в мес.; в других случаях проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 3 588 ₽

1 200 руб. - за выпуск карты

299 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 30 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение первых двух месяцев со дня подключения плата не взимается);
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Особые ограничения
  • проценты начисляются на сумму остатка до 250 000 руб.
Дата актуализации
11.08.2019 18:43
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта Привилегий - ТП Премиальный» в 6 городах России
141
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 14
Банкоматы 99
посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29