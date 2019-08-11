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бесконтактные платежи (payWave, Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay (для Visa) Cash Back до 3% начисляется при общей сумме покупок от 30 000 руб. в месяц: 3% - за покупки в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны"

1% - прочие покупки макс. сумма вознаграждения - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 5,75% годовых - на сумму остатка от 0,01 до 250 000 руб. при сумме покупок по карте от 30 000 руб. в мес.; в других случаях проценты не начисляются до 5,75% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 3 588 ₽ 1 200 руб. - за выпуск карты 299 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 30 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 55 $ 1 200 руб. - за выпуск карты (эквивалент) 299 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 30 000 руб. (эквивалент) Выпуск и годовое обслуживание 0 - 49 € 1 200 руб. - за выпуск карты (эквивалент) 299 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 30 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение первых двух месяцев со дня подключения плата не взимается);

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров Особые ограничения проценты начисляются на сумму остатка до 250 000 руб. Дата актуализации 11.08.2019 18:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.