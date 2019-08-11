Дебетовая карта "Карта Привилегий - ТП Престиж" в Липецккомбанке
Visa Infinite — Липецккомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 29 988 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 459 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 406 €
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- чип
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
до 5%
начисляется при общей сумме покупок от 75 000 руб. в месяц:
- 5% - за покупки в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны"
- 1% - прочие покупки
макс. сумма вознаграждения - 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
6% годовых - на сумму остатка от 0,01 до 500 000 руб. при сумме покупок по карте от 75 000 руб. в мес.; в других случаях проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 29 988 ₽
5 000 руб. - за выпуск карты
2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 459 $
5 000 руб. - за выпуск карты (эквивалент)
2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 406 €
5 000 руб. - за выпуск карты (эквивалент)
2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение 2-х мес. со дня подключения плата не взимается);
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания, при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
- проценты не начисляются на сумму остатка свыше 500 000 руб.
Дата актуализации
11.08.2019 18:43
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта Привилегий - ТП Престиж» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(4742) 32-93-29