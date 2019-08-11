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Дебетовая карта "Карта Привилегий - ТП Престиж" в Липецккомбанке

Visa Infinite — Липецккомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 29 988 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • чип
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
до 5%

начисляется при общей сумме покупок от 75 000 руб. в месяц:

  • 5% - за покупки в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны"
  • 1% - прочие покупки

макс. сумма вознаграждения - 5 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
6% годовых - на сумму остатка от 0,01 до 500 000 руб. при сумме покупок по карте от 75 000 руб. в мес.; в других случаях проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 29 988 ₽

5 000 руб. - за выпуск карты

2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение 2-х мес. со дня подключения плата не взимается);
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания, при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
  • проценты не начисляются на сумму остатка свыше 500 000 руб.
Дата актуализации
11.08.2019 18:43
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта Привилегий - ТП Престиж» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 14
Банкоматы 99
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Телефоны
(4742) 32-93-29