Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности чип Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Cash Back до 5% начисляется при общей сумме покупок от 75 000 руб. в месяц: 5% - за покупки в категориях "Аптеки", "Спортивные товары", "Кафе, бары и рестораны"

1% - прочие покупки макс. сумма вознаграждения - 5 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 6% годовых - на сумму остатка от 0,01 до 500 000 руб. при сумме покупок по карте от 75 000 руб. в мес.; в других случаях проценты не начисляются до 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 29 988 ₽ 5 000 руб. - за выпуск карты 2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 459 $ 5 000 руб. - за выпуск карты (эквивалент) 2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб. (эквивалент) Выпуск и годовое обслуживание 0 - 406 € 5 000 руб. - за выпуск карты (эквивалент) 2 499 руб. в месяц, плата не взимается при совершении покупок от 75 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение 2-х мес. со дня подключения плата не взимается);

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания, при невыполнении требований бесплатности Особые ограничения проценты не начисляются на сумму остатка свыше 500 000 руб. Дата актуализации 11.08.2019 18:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.