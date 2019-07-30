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Дебетовая карта "TalkBank Pay" в банке «TalkBank»

Visa Classic «TalkBank-Black» — TalkBank
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Google Pay
Cash Back

до 25% от покупок в магазинах - партнерах

Бонусы
  • для путешествий
  • супермаркеты

программа лояльности "Кешбэк до 5% на все покупки": за операции оплаты товаров и услуг начисляются баллы, которые можно использовать ежемесячно после их начисления на бонусный счет; потратить их можно на покупку электронных и подарочных сертификатов в категориях "Электроника", "Потребительские товары", "Одежда", "Питание вне дома", а также использовать их досрочно для подключения дополнительных опций и сервисов; курс обмена баллов на рубли - 1 балл=1 рубль:

  • 5% начисляются за покупку товаров и услуг, совершенных по карте и индивидуальной ссылке, которая доступна в личном кабинете на сайте TalkBank;
  • 1% начисляется за покупки в категориях "Супермаркеты", "Медицина", "Питание вне дома", "Автотранспорт", "Путешествия", "Домашнее хозяйство", "Одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и часы", "Досуг и отдых", "Книги и газеты", "Уход за собой", "Домашние животные", "Хобби", "Электроника, фото и видео студии", "Дьюти - Фри";
  • макс. 16 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 10%
7% начисляется, если остаток по карте на начало дня превышает 30 000 руб., 10% - если превышает 30 000 руб. и сумма покупок за месяц превышает 150 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 788 ₽

499 руб. - выпуск карты; 149 руб. в месяц - плата за обслуживание, не взимается в первый год и далее при соблюдении одного из условий:

  • если сумма покупок превышает 10 000 руб. в месяц;
  • при наличии активированной карты в семейном аккаунте
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование через чат в мессенджере - бесплатно;
  • запрос баланса в стороннем банкомате - 40 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • наличие cash back и бонусной программы;
  • начисление процентов на остаток средств на счете;
  • бесплатное снятие в устройствах сторонних банков
Дата актуализации
30.07.2019 11:59
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «TalkBank Pay» в 1 городе России
2 891
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Справочная информация
TalkBank
Адрес
143026, г. Москва, Большой бул., д. 42, стр. 1
ОГРН
1167746688944
Сайт
www.talkbank.io
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Телефоны
8 800 302-10-07