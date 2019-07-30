Дебетовая карта "TalkBank Pay" в банке «TalkBank»
Visa Classic «TalkBank-Black» — TalkBank
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 788 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
до 25% от покупок в магазинах - партнерах
Бонусы
- для путешествий
- супермаркеты
программа лояльности "Кешбэк до 5% на все покупки": за операции оплаты товаров и услуг начисляются баллы, которые можно использовать ежемесячно после их начисления на бонусный счет; потратить их можно на покупку электронных и подарочных сертификатов в категориях "Электроника", "Потребительские товары", "Одежда", "Питание вне дома", а также использовать их досрочно для подключения дополнительных опций и сервисов; курс обмена баллов на рубли - 1 балл=1 рубль:
- 5% начисляются за покупку товаров и услуг, совершенных по карте и индивидуальной ссылке, которая доступна в личном кабинете на сайте TalkBank;
- 1% начисляется за покупки в категориях "Супермаркеты", "Медицина", "Питание вне дома", "Автотранспорт", "Путешествия", "Домашнее хозяйство", "Одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и часы", "Досуг и отдых", "Книги и газеты", "Уход за собой", "Домашние животные", "Хобби", "Электроника, фото и видео студии", "Дьюти - Фри";
- макс. 16 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 10%
7% начисляется, если остаток по карте на начало дня превышает 30 000 руб., 10% - если превышает 30 000 руб. и сумма покупок за месяц превышает 150 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 788 ₽
499 руб. - выпуск карты; 149 руб. в месяц - плата за обслуживание, не взимается в первый год и далее при соблюдении одного из условий:
- если сумма покупок превышает 10 000 руб. в месяц;
- при наличии активированной карты в семейном аккаунте
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование через чат в мессенджере - бесплатно;
- запрос баланса в стороннем банкомате - 40 руб.;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- наличие cash back и бонусной программы;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- бесплатное снятие в устройствах сторонних банков
Дата актуализации
30.07.2019 11:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «TalkBank Pay» в 1 городе России
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Справочная информация
TalkBank
- Адрес
- 143026, г. Москва, Большой бул., д. 42, стр. 1
- ОГРН
- 1167746688944
- Сайт
- www.talkbank.io
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 302-10-07