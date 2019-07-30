программа лояльности "Кешбэк до 5% на все покупки": за операции оплаты товаров и услуг начисляются баллы, которые можно использовать ежемесячно после их начисления на бонусный счет; потратить их можно на покупку электронных и подарочных сертификатов в категориях "Электроника", "Потребительские товары", "Одежда", "Питание вне дома", а также использовать их досрочно для подключения дополнительных опций и сервисов; курс обмена баллов на рубли - 1 балл=1 рубль:

5% начисляются за покупку товаров и услуг, совершенных по карте и индивидуальной ссылке, которая доступна в личном кабинете на сайте TalkBank;

1% начисляется за покупки в категориях "Супермаркеты", "Медицина", "Питание вне дома", "Автотранспорт", "Путешествия", "Домашнее хозяйство", "Одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и часы", "Досуг и отдых", "Книги и газеты", "Уход за собой", "Домашние животные", "Хобби", "Электроника, фото и видео студии", "Дьюти - Фри";

макс. 16 000 баллов в месяц;

возможность компенсировать баллами услуги связи Теле2