Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и годовое обслуживание 10 000 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 140 $ Выпуск и годовое обслуживание 140 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ;

0,7%, мин. 150 руб. за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 000 000 руб. в день и месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ;

0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 000 000 руб. в день и месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ;

0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 000 000 руб. в день и месяц (эквивалент) Дополнительная информация СМС -информирование - бесплатно;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;

получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ +0,5-0,9% Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

бесплатное предоставление карты PriorityPass;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 02.08.2019 11:26 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.