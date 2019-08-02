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Дебетовая карта "Дебетовая Infinite Комфорт" в банке «Солидарность»

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 25 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и годовое обслуживание
25 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% на территории РФ;
  • 0,7%, мин. 150 руб. за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,7%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
  • СМС -информирование - бесплатно;
  • плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
  • получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ +0,5-0,9%;
  • карта PriorityPass и 10 посещений в VIP залов аэропортов в год бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • начисление процентов на остаток на картсчете;
  • бесплатное предоставление карт PriorityPass;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
02.08.2019 11:26
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite Комфорт» в 18 городах России
169
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Справочная информация
АО КБ «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 5
Банкоматы 7
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78