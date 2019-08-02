Дебетовая карта "Дебетовая Infinite Комфорт" в банке «Солидарность»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 25 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 375 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 325 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Начисление процентов на остаток средств на счете
1,5%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и годовое обслуживание
25 000 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
375 $
Выпуск и годовое обслуживание
325 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% на территории РФ;
- 0,7%, мин. 150 руб. за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,7%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% на территории РФ;
- 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% на территории РФ;
- 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС -информирование - бесплатно;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых;
- получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ +0,5-0,9%;
- карта PriorityPass и 10 посещений в VIP залов аэропортов в год бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- начисление процентов на остаток на картсчете;
- бесплатное предоставление карт PriorityPass;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
02.08.2019 11:26
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite Комфорт» в 18 городах России
Справочная информация
АО КБ «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78