Обслуживание карты

Тип карты Visa Infinite

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Начисление процентов на остаток средств на счете 6%

Начисление процентов на остаток средств на счете 1,5%

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5%

Выпуск и годовое обслуживание 25 000 ₽

Выпуск и годовое обслуживание 375 $

Выпуск и годовое обслуживание 325 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ;

0,7%, мин. 150 руб. за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ;

0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% на территории РФ;

0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент) за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 0,7%, мин. 150 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка и других банков: 1 500 000 руб. в день и месяц (эквивалент)