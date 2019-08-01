Дебетовая карта "Единая карта петербуржца" в ВТБ
Мир «Единая карта петербуржца» — ВТБ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- возможно записать любой проездной билет Санкт-Петербурга, в том числе льготные проездные билеты и Единый электронный билет («Подорожник»);
- возможно бесплатно разместить сертифицированную электронную подпись
Cash Back
от 1 до 10%
начисляется бонусами с последующей конвертацией в рубли
Бонусы
- для путешествий
- другое
подключение опции на выбор (можно менять каждый месяц):
- опция Cash back начисление бонусов, которые конвертируются в рубли (1 бонус=1 руб.) или обмениваются на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы на сайте bonus.vtb.ru):
- 1% при сумме покупок от 5 000 руб. в мес.;
- при оплате Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay/ MirPay: 2,5% в 1-й месяц, далее 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 2,5% - от 75 000 руб.; макс. 5 000 руб. в мес.;
- опции Авто (на АЗС и парковках) или Рестораны (рестораны, кафе, билеты в театр и кино) начисление бонусов за покупки, которые в конвертируются в рубли (1 бонус=1 руб.) или обмениваются на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru):*10% в 1-й месяц, далее 2% при сумме покупок 5 000-14 999 руб., 5% - 15 000-74 999 руб., 10% - от 75 000 руб.; макс. 3 000 руб. в мес.;
- опция Коллекция - начисление бонусов, которые обмениваются (1 бонус=1 руб.) на вознаграждения (товары, услуги, сертификаты) у партнеров программы (каталог на сайте bonus.vtb.ru) или для оплаты услуг банка (комиссия за годовое обслуживание и СМС-информирование) или
опция Путешествия - начисление миль за покупки, которые обмениваются (1 миля=1 руб.) на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров отелей и аренду авто на сайте travel.vtb.ru; баллы / мили начисляются за каждые потраченные 100 руб.:
до 11% за покупки у партнеров программы по опции "Коллекция";
- 4% в виде бонусов / миль в 1-й месяц получения карты независимо от суммы покупок;
- 1% при сумме покупок 5 000-14 999 руб.;
- 2% - 15 000-74 999 руб.;
- 4% - от 75 000 руб.
макс. 5 000 бонусов или миль в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 9%
на остаток до 300 000 руб.: 2% при обороте 5 000-14 999 руб.; 4% - 15 000-74 999 руб.; 9% годовых - от 75 000 руб. (проценты не начисляются при подключении опции "Сбережения"); на минимальный остаток по накопительному счету и вкладам при подключении опции "Сбережения" предусмотрены надбавки 0,5-1,5 п.п. к ставке в зависимости от оборота по карте в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии свыше 100 000 руб.
- 1 000 руб. при снятии до 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ);
- 0% при сумме покупок от 75 000 руб. в месяц (комиссия возвращается в виде cash back по итогам месяца)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных совокупно по всем дебетовым картам в банке: до 350 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Карты+" - 59 руб. (первый мес. бесплатно);
- дополнительные карты не выпускаются;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- бесплатное получение наличных в сторонних банкоматах при выполнении условий банка;
- СНИЛС и номер полиса ОМС на карте
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных до 100 000 руб. (эквивалент) в кассах банка
Особые ограничения
- предоставляется при предъявлении паспорта или военного билета,СНИЛС, ОМС;
- оформление карты доступно только в отделениях банка г. Санкт-Петербург;
- карта участвует в программе лояльности "Привет, мир" от НСПК;
- действует только одна бонусная опция на выбор клиента, которую можно менять каждый месяц: "Сбережения" (доп. доход по накопительному счету), cash back за любые покупки или в определенных категориях, бонусы по программе "Коллекция" или мили за "Путешествия", возможен отказ от опций
Дата актуализации
01.08.2019 12:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Единая карта петербуржца» в 409 городах России
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Справочная информация
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- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
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