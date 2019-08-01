Начисление процентов на остаток средств на счете

на остаток до 300 000 руб.: 2% при обороте 5 000-14 999 руб.; 4% - 15 000-74 999 руб.; 9% годовых - от 75 000 руб. (проценты не начисляются при подключении опции "Сбережения"); на минимальный остаток по накопительному счету и вкладам при подключении опции "Сбережения" предусмотрены надбавки 0,5-1,5 п.п. к ставке в зависимости от оборота по карте в месяц

до 9%