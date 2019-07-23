Обслуживание карты Тип карты Visa Signature Технологические особенности чип Apple Pay Бонусы для путешествий

другое БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль; 2% при покупках на сумму от 20 000 руб. в месяц;

3% на сумму от 60 000 руб. в месяц;

5% от 100 000 руб. Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус": 6% от стоимости номера в отеле;

5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;

2% от стоимости авиабилетов;

7% от стоимости за аренду автомобилей;

10% от стоимости страховки для путешествий;

3% от стоимости тура;

2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски

до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка; списание баллов в категориях: "Авиабилеты", "Аренда авто", "Железнодорожные билеты","Круизы","Отели", "Развлечения", "Транспорт", "Турагентства" Выпуск и годовое обслуживание 0 - 18 000 ₽ 1 500 руб. в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);

при обороте более 75 000 руб. в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается Выпуск и годовое обслуживание 0 - 280 $ 1 500 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);

при обороте более 75 000 руб. (эквивалент) в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается Выпуск и годовое обслуживание 0 - 250 € 1 5000 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);

при обороте более 75 000 руб. (эквивалент) в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл. Лимиты по операциям снятие наличных (эквивалент): 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро Лимиты по операциям снятие наличных (эквивалент): 200 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация оформление страхового полиса клиенту, выезжающего за рубеж - бесплатно;

две дополнительные бесплатные карты - Visa Platinum;

сервис «Онлайн-доктор» - бесплатно;

консьерж-сервис и LoungeKey - включен в пакет

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. (первый запрос бесплатный) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;

бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие до 500 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков; Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета "More Prime";

пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в г. Москва Дата актуализации 23.07.2019 11:33 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.