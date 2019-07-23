Дебетовая карта "More Prime" в БКС Банке
- стоимость обслуживания от 0 до 18 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 280 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 250 €
- бонусная программа
- Visa Signature
- чип
- Apple Pay
- для путешествий
- другое
БКС Бонус: за операции по карте начисляются бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки; 1 бонус = 1 рубль;
- 2% при покупках на сумму от 20 000 руб. в месяц;
- 3% на сумму от 60 000 руб. в месяц;
- 5% от 100 000 руб.
Начисление бонусов при оплате товаров и услуг на онлайн-сервисе на сайте банка в разделе "БКС Бонус":
- 6% от стоимости номера в отеле;
- 5% от стоимости билетов на поезд (не менее 50 руб. и не более 450 руб. за один железнодорожный билет) и индивидуальных экскурсий по миру;
- 2% от стоимости авиабилетов;
- 7% от стоимости за аренду автомобилей;
- 10% от стоимости страховки для путешествий;
- 3% от стоимости тура;
2,5% от стоимости на автомобильные шины и диски
до 30% за оплату покупок по персональным спецпредложениям у партнеров банка;
списание баллов в категориях: "Авиабилеты", "Аренда авто", "Железнодорожные билеты","Круизы","Отели", "Развлечения", "Транспорт", "Турагентства"
- 1 500 руб. в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);
- при обороте более 75 000 руб. в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается
- 1 500 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);
- при обороте более 75 000 руб. (эквивалент) в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается
- 1 5000 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание пакета (первый месяц обслуживание бесплатный);
- при обороте более 75 000 руб. (эквивалент) в месяц ТСП по картам плата за обслуживание не взимается
0%
0%
0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб.
0% - до 500 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 200 руб.
0%
0%
0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл.
0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 долл.
0%
0%
0% - до 500 000 руб.(эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро
0% - до 500 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 7 евро
- оформление страхового полиса клиенту, выезжающего за рубеж - бесплатно;
- две дополнительные бесплатные карты - Visa Platinum;
- сервис «Онлайн-доктор» - бесплатно;
- консьерж-сервис и LoungeKey - включен в пакет
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. (первый запрос бесплатный)
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие до 500 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- карта оформляется в рамках пакета "More Prime";
- пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в г. Москва
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-16-18