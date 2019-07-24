Дебетовая карта "Капитальная" в Транскапиталбанке
Visa Classic «Капитальная карта» — Транскапиталбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 24 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 18 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed
- Visa Classic
- Mastercard Mass
- Мир Классическая
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты Visa к Google Pay/ Samsung Pay/ Garmin Pay
Бонусы
- другое
программа лояльности ТКБ.Клуб: (не подключается к карте Мир Классическая) начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:
- 1 000 подарочных баллов;
- 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
- 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;
- 1,5% за прочие покупки;
- срок действия баллов не ограничен
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽
- 199 руб. - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;
- 99 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 20 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 24 $
- 4 долл. - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;
- 2 долл. - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 350 долл. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 €
- 3 евро - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;
- 1,5 евро - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 300 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;
- 1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 1 700 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;
- 1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 1 700 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;
- 1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 1 700 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 1 700 долл. в месяц;
- 1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 1 700 долл. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 700 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 1 450 евро в месяц;
- 1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 450 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 1 450 евро в месяц;
- 1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 450 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 1 450 евро в месяц;
- 1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 450 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 1 450 евро в месяц;
- 1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 1 450 евро в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 450 евро в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;
- предоставление двух дополнительных карт
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;
- наличие бонусной программы
Минусы
- единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету
Дата актуализации
24.07.2019 13:53
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Капитальная» в 35 городах России
Справочная информация
ТКБ БАНК ПАО
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- ОГРН
- 1027739186970
- Сайт
- www.tkbbank.ru
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