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Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Visa к Google Pay/ Samsung Pay/ Garmin Pay Бонусы другое программа лояльности ТКБ.Клуб: (не подключается к карте Мир Премиальная) начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль: 1 000 подарочных баллов;

5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;

0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;

1,5% за прочие покупки;

срок действия баллов не ограничен Выпуск и годовое обслуживание 0 - 3 588 ₽ 199 руб. - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;

299 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 60 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 60 $ 4 долл. - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;

5 долл. - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 1 000 долл. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 54 € 3 евро - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;

4,5 евро - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 900 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;

1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;

1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;

1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;

1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 4 200 долл. в месяц;

1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 4 200 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 4 200 долл. в месяц;

1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 4 200 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 4 200 долл. в месяц;

1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 4 200 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 4 200 долл. в месяц;

1%, мин. 1,7 долл. - при снятии свыше 4 200 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 4 200 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 3 600 евро в месяц;

1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 3 600 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 3 600 евро в месяц;

1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 3 600 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 3 600 евро в месяц;

1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 3 600 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 3 600 евро в месяц;

1%, мин. 1,5 евро - при снятии свыше 3 600 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 600 евро в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;

предоставление двух дополнительных карт Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания карты;

возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;

наличие бонусной программы Минусы единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету Дата актуализации 24.07.2019 13:53 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.