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системы Мир Премиальная

Дебетовая карта "Капитальная Gold" в Транскапиталбанке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты Visa к Google Pay/ Samsung Pay/ Garmin Pay
Бонусы
  • другое

программа лояльности ТКБ.Клуб: (не подключается к карте Мир Премиальная) начисление бонусных баллов (макс. 2 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 3 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:

  • 1 000 подарочных баллов;
  • 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
  • 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания;
  • 1,5% за прочие покупки;
  • срок действия баллов не ограничен
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 3 588 ₽
  • 199 руб. - единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету;
  • 299 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание счета, не взимается в первые два месяца со дня открытия карты и далее при сумме покупок по карте 60 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 250 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 99 руб. - при снятии свыше 250 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1 евро в месяц;
  • предоставление двух дополнительных карт
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • возможность бесплатного снятия наличных в устройствах сторонних банков;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • единоразовая комиссия за обслуживание расчетов по текущему счету
Дата актуализации
24.07.2019 13:53
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Капитальная Gold» в 35 городах России
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Справочная информация
ТКБ БАНК ПАО
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ОГРН
1027739186970
Сайт
www.tkbbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 7
Банкоматы 38
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