Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 500 руб. - за выпуск Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц в устройствах банка Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по валютнобменному курсу банка на день операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков; Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 12.08.2019 11:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.