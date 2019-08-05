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Дебетовая карта "Дебетовая Gold" в РФИ Банке

MasterCard Gold — РФИ Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 3%
при среднедневном остатке от 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 800 ₽

1 500 руб. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 150 руб. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • покупки от 30 000 руб. в месяц;
  • среднемесячный остаток от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1-1,75%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • смена ПИН-кода в сторонних банках - 50 руб.;
  • штраф за несанкционированный овердрафт- 35% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • начисление процентов на остаток по картам в рублях;
  • бесплатное СМС-информирование;
Дата актуализации
05.08.2019 12:32
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
80
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Справочная информация
АО «РФИ БАНК»
Адрес
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
ОГРН
1027739051757
Сайт
www.rfibank.ru
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Телефоны
(495) 276-08-00 — единый справочный номер
(499) 922-21-44