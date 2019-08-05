Дебетовая карта "Дебетовая Gold" в РФИ Банке
MasterCard Gold — РФИ Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 24 $
- стоимость обслуживания от 0 до 24 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 3%
при среднедневном остатке от 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 800 ₽
1 500 руб. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 150 руб. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- покупки от 30 000 руб. в месяц;
- среднемесячный остаток от 30 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 24 $
20 долл. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 2 долл. ежемесячно, при среднедневном остатке от 500 долл. плата не взимается
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 24 €
20 долл. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 2 долл. ежемесячно, при среднедневном остатке от 500 долл. плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 долл.
Лимиты по операциям
в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1-1,75%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- смена ПИН-кода в сторонних банках - 50 руб.;
- штраф за несанкционированный овердрафт- 35% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- начисление процентов на остаток по картам в рублях;
- бесплатное СМС-информирование;
Дата актуализации
05.08.2019 12:32
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
Справочная информация
АО «РФИ БАНК»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- ОГРН
- 1027739051757
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44