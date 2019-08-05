Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете при среднедневном остатке от 10 000 руб. до 3% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 800 ₽ 1 500 руб. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 150 руб. ежемесячно, плата не взимается при выполнении одного из условий: покупки от 30 000 руб. в месяц;

среднемесячный остаток от 30 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 24 $ 20 долл. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 2 долл. ежемесячно, при среднедневном остатке от 500 долл. плата не взимается Выпуск и годовое обслуживание 0 - 24 € 20 долл. взимается единовременно за выпуск карты;со 2-года: 2 долл. ежемесячно, при среднедневном остатке от 500 долл. плата не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 долл. Лимиты по операциям в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро Лимиты по операциям в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1-1,75%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 40 руб. / 1 долл. / 1 евро;

смена ПИН-кода в сторонних банках - 50 руб.;

штраф за несанкционированный овердрафт- 35% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность отмены платы за годовое обслуживание;

начисление процентов на остаток по картам в рублях;

бесплатное СМС-информирование; Дата актуализации 05.08.2019 12:32 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.