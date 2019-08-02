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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay/ Mir Pay;

Garmin Pay для Visa Бонусы благотворительность МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "АЗС", "Путешествия", "Оплата ЖКХ", "Одежда и обувь" (с 1.07.2019 по 30.09.2019);

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, лимит компенсации - 5 000 баллов, макс. сумма начисления – 3 000 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете при среднемесячном остатке от 30 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. до 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 188 ₽ по 99 руб. в месяц за пакет "Выгодный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий: совершении покупок по карте не менее 30 000 руб. в месяц;

зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 30 000 руб. в месяц;

сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 50 000 руб. в месяц;

наличии срочного вклада не менее 50 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 23 $ по 1,9 долл. в месяц за пакет "Выгодный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий (в эквиваленте): совершении покупок по карте не менее 30 000 руб. в месяц;

зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 30 000 руб. в месяц;

сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 50 000 руб. в месяц;

наличии срочного вклада не менее 50 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 23 € по 1,9 евро в месяц за пакет "Выгодный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий (в эквиваленте): совершении покупок по карте не менее 30 000 руб. в месяц;

зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 30 000 руб. в месяц;

сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 50 000 руб. в месяц;

наличии срочного вклада не менее 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% при снятии от 3 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% при снятии от 3 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);

0% при снятии от 3 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в ПВН других банков 5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 48 000 евро в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 59 руб/ 0,9 долл./ 0,9 евро;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

начисление процентов на остаток;

бонусная программа Особые ограничения карта выпускается в пакете услуг "Выгодный" Дата актуализации 02.08.2019 12:23 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.