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Дебетовая карта "Москарта" в Московском Кредитном Банке

Мир «Москарта» — Московский Кредитный Банк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Мир «Москарта» — Московский Кредитный Банк
  • Mastercard World «Москарта» — Московский Кредитный Банк
  • Visa Classic «Москарта» — Московский Кредитный Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay/ Mir Pay;
  • Garmin Pay для Visa
Бонусы
  • благотворительность

МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):

  • 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "АЗС", "Путешествия", "Оплата ЖКХ", "Одежда и обувь" (с 1.07.2019 по 30.09.2019);
  • 1% за покупки в других категориях;
  • 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн

мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, лимит компенсации - 5 000 баллов, макс. сумма начисления – 3 000 баллов в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
при среднемесячном остатке от 30 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽

по 99 руб. в месяц за пакет "Выгодный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий:

  • совершении покупок по карте не менее 30 000 руб. в месяц;
  • зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 30 000 руб. в месяц;
  • сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 50 000 руб. в месяц;
  • наличии срочного вклада не менее 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка);
  • 0% при снятии от 3 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб/ 0,9 долл./ 0,9 евро;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
  • начисление процентов на остаток;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Выгодный"
Дата актуализации
02.08.2019 12:23
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Москарта» в 49 городах России
1 034
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Справочная информация
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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