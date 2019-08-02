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Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay/ Mir Pay;

Garmin Pay для Visa Бонусы благотворительность МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 7% в трех выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "АЗС", "Путешествия", "Duty free", "Оплата ЖКХ", "Одежда и обувь" (с 1.07.2019 по 30.09.2019);

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, лимит компенсации - 40 000 баллов, макс. сумма начисления – 20 000 баллов в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 6% Начисление процентов на остаток средств на счете 1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 23 988 ₽ по 1 999 руб. в месяц за пакет "Премиальный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий: совершении покупок по карте не менее 150 000 руб. в месяц;

зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 300 000 руб. в месяц;

сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 300 000 руб. в месяц;

наличии срочного вклада не менее 2 000 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 468 $ по 39 долл. в месяц за пакет "Премиальный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий (в эквиваленте): совершении покупок по карте не менее 150 000 руб. в месяц;

зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 300 000 руб. в месяц;

сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 300 000 руб. в месяц;

наличии срочного вклада не менее 2 000 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 468 € по 39 евро в месяц за пакет "Премиальный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий (в эквиваленте): совершении покупок по карте не менее 150 000 руб. в месяц;

зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 300 000 руб. в месяц;

сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 300 000 руб. в месяц;

наличии срочного вклада не менее 2 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 48 000 евро в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

бесплатные страховые программы;

программа Lounge Key - бесплатное посещение бизнес-залов аэропортов (24 прохода в год по карте, не более 4-х проходов за визит) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток;

бонусная программа Особые ограничения карта выпускается в пакете услуг "Премиальный" Дата актуализации 02.08.2019 12:23 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.