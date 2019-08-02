Дебетовая карта "Москарта black" в Московском Кредитном Банке
- стоимость обслуживания от 0 до 23 988 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 468 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 468 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
на выбор
- Visa Classic
- Visa Signature
- Mastercard World
- Mastercard World Black Edition
- Мир
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay/ Mir Pay;
- Garmin Pay для Visa
- благотворительность
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 7% в трех выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "АЗС", "Путешествия", "Duty free", "Оплата ЖКХ", "Одежда и обувь" (с 1.07.2019 по 30.09.2019);
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, лимит компенсации - 40 000 баллов, макс. сумма начисления – 20 000 баллов в месяц
по 1 999 руб. в месяц за пакет "Премиальный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий:
- совершении покупок по карте не менее 150 000 руб. в месяц;
- зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 300 000 руб. в месяц;
- сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 300 000 руб. в месяц;
- наличии срочного вклада не менее 2 000 000 руб.
по 39 долл. в месяц за пакет "Премиальный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий (в эквиваленте):
- совершении покупок по карте не менее 150 000 руб. в месяц;
- зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 300 000 руб. в месяц;
- сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 300 000 руб. в месяц;
- наличии срочного вклада не менее 2 000 000 руб.
по 39 евро в месяц за пакет "Премиальный", плата не взимается в первые два месяца с даты подключения пакета и далее при соблюдении одного из условий (в эквиваленте):
- совершении покупок по карте не менее 150 000 руб. в месяц;
- зачислении на карту с карт и счетов других банков не менее 300 000 руб. в месяц;
- сохранении среднемесячного остатка на карте не менее 300 000 руб. в месяц;
- наличии срочного вклада не менее 2 000 000 руб.
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- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- бесплатные страховые программы;
- программа Lounge Key - бесплатное посещение бизнес-залов аэропортов (24 прохода в год по карте, не более 4-х проходов за визит)
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
- карта выпускается в пакете услуг "Премиальный"
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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