Начисление процентов на остаток средств на счете

6,2% годовых начисляется в первый месяц и далее при условии увеличения среднедневного остатка на 10% и более в текущем календарном месяце по сравнению с предыдущим месяцем, 4% - в остальных случаях; проценты начисляются на сумму до 1 000 000 руб.

до 6,2%