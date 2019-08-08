Дебетовая карта "Тариф Микс Mastercard Gold" в Сургутнефтегазбанке
Mastercard Gold — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6,2%
6,2% годовых начисляется в первый месяц и далее при условии увеличения среднедневного остатка на 10% и более в текущем календарном месяце по сравнению с предыдущим месяцем, 4% - в остальных случаях; проценты начисляются на сумму до 1 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4%
Снятие наличных в ПВН банка
- 4%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%,
Лимиты по операциям
до 300 тыс. руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 80 руб. в месяц;
- конвертация по курсу ЦБ+2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка;
- высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;
- крупная комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
08.08.2019 11:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тариф Микс Mastercard Gold» в 11 городах России
Справочная информация
АО БАНК «СНГБ»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба