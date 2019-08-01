Дебетовая карта "SVO Club Premium" в банке «ФК Открытие»
- стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 480 $
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 480 €
- cash back
- бонусная программа
- Mastercard World Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
в виде бонусов
- другое
программа лояльности Друг: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных бонусов можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 бонус=1 руб., можно выбрать один из вариантов начисления по основной и всем дополнительным Opencard:
- 11% в выбранной категории ("АЗС и транспорт" или "Кафе и рестораны" или "Отели и билеты" или "Аптеки и салоны красоты") в первый месяц;
- до 11% за покупки со второго месяца в выбранной категории("АЗС и транспорт" или "Кафе и рестораны" или "Отели и билеты" или "Аптеки и салоны красоты"): 5% при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж; +5% от покупок при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% при сумме покупок по карте от 5 000 руб. в месяц;
- 1% от прочих покупок на сумму от 5 000 руб. в месяц;
- макс. лимит бонусов в категориях повышенного начисления- 3 000 бонусов в месяц;
или
- 3% от всех покупок в первый месяц;
до 3% на все покупки со второго месяца: 1% - при сумме покупок более 5 000 руб. в месяц; +1% - при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% - при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты Opencard, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж;
макс. лимит начисления бонусов - 15 000 бонусов в месяц;
- смена варианта начисления кешбэка и бонусной категории - 1 раз в месяц в интернет- банке или мобильном банке
по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
по 40 долл. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований" (в эквиваленте):
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
по 40 евро в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований" (в эквиваленте):
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и совершении одной и более покупок по карте;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
0%
0%
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
- 1%, мин. 250 руб.
0%
0%
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
- 1%, мин. 250 руб.
0%
0%
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
- 1%, мин. 250 руб.
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- конвертация - по курсу банка
- 10% скидка на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту "Шереметьево";
- скидки и специальные предложения от партнеров программы: Шоколадница скидка 10% от суммы счета, бесплатное повышение категории номера "Radisson Blu" или "Park Inn";
- бесплатная парковка личного автомобиля на круглосуточной охраняемой парковке аэропорта в течении 14 календарных дней
- возможно 5 дополнительных карт, страхование выезжающих за рубеж, консьерж-сервис, доступ в VIP-залы аэропортов по программе Lounge Key (при выполнении "мин. требований" - бесплатно;
- услуга трансфера до/из аэропорта или вокзала - бесплатно 2 раза в год при выполнении "минимальных требований"
- не требуется
- не требуется
- подключение к программе лояльности;
- возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований банка;
- бесплатное СМС-информирование;
- привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key;
- скидки и специальные предложения в аэропорте "Шереметьево"
- бонусы можно потратить после накопления от 3 000
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 444-44-00 — единая справочная служба