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Дебетовая карта "Накопительная" в банке «Йошкар-Ола»

MasterCard Gold — Йошкар-Ола
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
3% начисляется на остаток до 50 000 руб.,4%- от 50 000 руб. до 150 000 руб., 6% - от 150 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

750 руб. взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1.5%, мин. 100 руб.;
  • 0,35% в банкоматах банка "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 300 руб.;
  • 0,35% в банкоматах банка "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - по курсу банка;
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • начисление процентов на остаток;
  • пониженная комиссия в банкоматах и кассах банка-партнера;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
05.08.2019 16:03
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Накопительная» в 6 городах России
57
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Справочная информация
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
Адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
ОГРН
1021200004748
Отделения и банкоматы
в вашем городе Йошкар-Ола
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8362) 42-13-70