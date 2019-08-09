программа лояльности Друг: начисление бонусов за покупки по карте, за счет накопленных бонусов можно возместить до 100% стоимости любой покупки суммой от 3 000 руб. из расчета 1 бонус=1 руб.;

500 бонусов начисляется за первое зачисление зарплаты в сумме от 10 000 руб. в рамках акции до 01.09.2019;

можно выбрать один из вариантов начисления по основной и всем дополнительным Opencard:

11% в выбранной категории ("АЗС и транспорт" или "Кафе и рестораны" или "Отели и билеты" или "Аптеки и салоны красоты") в первый месяц;

до 11% за покупки со второго месяца в выбранной категории("АЗС и транспорт" или "Кафе и рестораны" или "Отели и билеты" или "Аптеки и салоны красоты"): 5% при минимальном суммарном остатке более 100 000 руб. в месяц или при наличии кредитной карты, если задолженность по ней в платежном периоде, совпадающем по датам с отчетным месяцем, погашалась в сумме, не превышающей чем на 1 000 руб. минимальный ежемесячный платеж; +5% от покупок при сумме платежей в интернет и мобильном банке более 1 000 руб. в месяц; +1% при сумме покупок по карте от 5 000 руб. в месяц;

1% от прочих покупок на сумму от 5 000 руб. в месяц;

макс. лимит бонусов в категориях повышенного начисления - 3 000 бонусов в месяц;

или: