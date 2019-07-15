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Дебетовая карта "Мир" в НБД-Банке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • 1% в банкоматах сети ВТБ и Почта Банк на территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 180 руб.
  • 1% в ПВН сети ВТБ и Почта Банк на территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия - 3 года;
  • СМС-информирование - 70 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка ВТБ и Почта Банк;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
15.07.2019 15:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 16 городах России
62
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Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 8
Банкоматы 6
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Телефоны
(831) 220-00-22