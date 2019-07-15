Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и годовое обслуживание 600 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

1% в банкоматах сети ВТБ и Почта Банк на территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб.

1% в ПВН сети ВТБ и Почта Банк на территории РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация срок действия - 3 года;

СМС-информирование - 70 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка ВТБ и Почта Банк;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 15.07.2019 15:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.