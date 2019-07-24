Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Cash Back 3,5% от суммы покупки при обороте свыше 30 000 руб. в месяц;

макс. - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете при наличии операции от 15 000 руб. в месяц; максимальная сумма начисления - 3 000 руб. в месяц до 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 800 ₽ 2 500 руб. - выпуск

150 руб. - ежемесячное обслуживание;

плата за выпуск и обслуживание не взимается при выполнении одного из условий: наличии потребительского кредита в банке, в рамках опции "Привилегия", в рамках зарплатного проекта Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 600 000 руб, свыше - 2% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 600 000 руб, свыше - 2% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 600 000 руб, свыше - 2% Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 600 000 руб, свыше - 2% Лимиты по операциям льготный лимит выдачи наличных - 600 000 руб. в месяц; лимит выдачи наличных: 200 000 руб. в сутки и 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка

три дополнительные карты - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

наличие cash back;

возможность отмены платы за годовое обслуживание;

бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН любых банков Дата актуализации 24.07.2019 11:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.