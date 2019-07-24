Дебетовая карта "Платинум" в Примтеркомбанке
Visa Platinum — Примтеркомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- cash back 3,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
Cash Back
3,5%
- от суммы покупки при обороте свыше 30 000 руб. в месяц;
- макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
при наличии операции от 15 000 руб. в месяц; максимальная сумма начисления - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 800 ₽
- 2 500 руб. - выпуск
- 150 руб. - ежемесячное обслуживание;
- плата за выпуск и обслуживание не взимается при выполнении одного из условий: наличии потребительского кредита в банке, в рамках опции "Привилегия", в рамках зарплатного проекта
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 600 000 руб, свыше - 2%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 600 000 руб, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 600 000 руб, свыше - 2%
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 600 000 руб, свыше - 2%
Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи наличных - 600 000 руб. в месяц; лимит выдачи наличных: 200 000 руб. в сутки и 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
- три дополнительные карты - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах и ПВН любых банков
Дата актуализации
24.07.2019 11:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платинум» в 4 городах России
Справочная информация
ООО «Примтеркомбанк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- ОГРН
- 1022500001325
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(4232) 26-98-31