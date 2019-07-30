Россия
Вход
Поиск

Дебетовая карта "Банк в кармане Platinum" в Русском Стандарте

MasterCard Platinum «Банк в кармане» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • сотовые операторы
  • другое

программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)

  • 1% от любой покупки;
  • 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
  • до 15% за покупки у партнеров банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
на остаток до 100 000 руб. при сумме покупок от 5 000 руб. в предыдущем расчетном периоде
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1 бесплатное снятие в месяц на сумму до 100 000 руб.;
  • 2%, мин. 100 руб. при снятии до 1 000 000 руб. в день;
  • 3% от суммы, превышающей 1 000 000,01 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 100 руб. при снятии до 1 000 000 руб. в день;
  • 3% от суммы, превышающей 1 000 000,01 руб. в день
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день в банкоматах банка, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • страхование личных вещей, покупок, путешественников, полис для оформления визы, защита от мошенничества - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых, начиная с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
  • скидки до 30% по программе "Клуб скидок";
  • специальные предложения на авиабилеты и отели, оформление страхового полиса со скидкой 5% на туристическом портале travel.rsb.ru;
  • бесплатная доставка в Москве
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатные страховые программы;
  • начисление процентов на остаток;
  • бонусная программа
Особые ограничения
Дата актуализации
30.07.2019 12:48
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Банк в кармане Platinum» в 86 городах России
98
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
ОГРН
1027739210630
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 748-07-48