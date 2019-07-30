Дебетовая карта "Банк в кармане Platinum" в Русском Стандарте
MasterCard Platinum «Банк в кармане» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- сотовые операторы
- другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 1% от любой покупки;
- 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
- до 15% за покупки у партнеров банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
на остаток до 100 000 руб. при сумме покупок от 5 000 руб. в предыдущем расчетном периоде
Выпуск и годовое обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1 бесплатное снятие в месяц на сумму до 100 000 руб.;
- 2%, мин. 100 руб. при снятии до 1 000 000 руб. в день;
- 3% от суммы, превышающей 1 000 000,01 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 100 руб. при снятии до 1 000 000 руб. в день;
- 3% от суммы, превышающей 1 000 000,01 руб. в день
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день в банкоматах банка, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- страхование личных вещей, покупок, путешественников, полис для оформления визы, защита от мошенничества - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых, начиная с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
- скидки до 30% по программе "Клуб скидок";
- специальные предложения на авиабилеты и отели, оформление страхового полиса со скидкой 5% на туристическом портале travel.rsb.ru;
- бесплатная доставка в Москве
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатные страховые программы;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Особые ограничения
Дата актуализации
30.07.2019 12:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Банк в кармане Platinum» в 86 городах России
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- ОГРН
- 1027739210630
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 748-07-48