Дебетовая карта "Мой сезон" в Кубань Кредите
Mastercard Gold — Кубань Кредитеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 700 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% сумма операций по карте в месяц от 40 000,01 руб. и 3% сумма операций от 10 000,01 до 40 000 руб. - в категории "Авто" (до 31 августа);
- 1% - от остальных покупок;
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
- сумма операций по карте в месяц до 10 000 руб. - не начисляется
Выпуск и годовое обслуживание
1 700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2%, мин. 150 руб. (0% - Альфа - банк)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах в Альфа - банке
Дата актуализации
30.07.2019 14:52
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мой сезон» в 51 городе России
Справочная информация
КБ «Кубань Кредит» ООО
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32
- ОГРН
- 1022300003703
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба