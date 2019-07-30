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Дебетовая карта "Мой сезон" в Кубань Кредите

Mastercard Gold — Кубань Кредит
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 700 ₽
  • cash back до 5%
  • Mastercard Gold — Кубань Кредит
  • Visa Gold — Кубань Кредит
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% сумма операций по карте в месяц от 40 000,01 руб. и 3% сумма операций от 10 000,01 до 40 000 руб. - в категории "Авто" (до 31 августа);
  • 1% - от остальных покупок;
  • макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
  • сумма операций по карте в месяц до 10 000 руб. - не начисляется
Выпуск и годовое обслуживание
1 700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,2%, мин. 150 руб. (0% - Альфа - банк)

Снятие наличных в ПВН других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах в Альфа - банке
Дата актуализации
30.07.2019 14:52
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мой сезон» в 51 городе России
113
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Справочная информация
КБ «Кубань Кредит» ООО
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 46 / ул. Красноармейская, д. 32
ОГРН
1022300003703
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба