Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 5% 5% сумма операций по карте в месяц от 40 000,01 руб. и 3% сумма операций от 10 000,01 до 40 000 руб. - в категории "Авто" (до 31 августа);

1% - от остальных покупок;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц

сумма операций по карте в месяц до 10 000 руб. - не начисляется Выпуск и годовое обслуживание 1 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 150 руб. (0% - Альфа - банк) Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах в Альфа - банке Дата актуализации 30.07.2019 14:52 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.