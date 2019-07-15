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Дебетовая карта "Дебетовая World" в Норвик Банке

Mastercard World — Норвик Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 950 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 950 ₽
  • третий год обслуживания - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 79 руб. / 3 долл. / 2,5 евро в месяц (первый месяц - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствует плата за третий год обслуживания;
  • бесплатный выпуск карты
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
Дата актуализации
15.07.2019 13:17
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World» в 17 городах России
39
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
ОГРН
1024300004739
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 33
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба