Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и годовое обслуживание 0 - 950 ₽ третий год обслуживания - бесплатно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 20 $ третий год обслуживания - бесплатно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 20 € третий год обслуживания - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб.(эквивалент) в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. (эквивалент) в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 79 руб. / 3 долл. / 2,5 евро в месяц (первый месяц - бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствует плата за третий год обслуживания;

бесплатный выпуск карты Минусы высокая стоимость СМС-информирования; Дата актуализации 15.07.2019 13:17 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.