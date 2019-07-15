Дебетовая карта "Дебетовая World" в Норвик Банке
Mastercard World — Норвик Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 950 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 20 $
- стоимость обслуживания от 0 до 20 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 950 ₽
- третий год обслуживания - бесплатно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 20 $
- третий год обслуживания - бесплатно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 20 €
- третий год обслуживания - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб.(эквивалент) в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. (эквивалент) в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 79 руб. / 3 долл. / 2,5 евро в месяц (первый месяц - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствует плата за третий год обслуживания;
- бесплатный выпуск карты
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
Дата актуализации
15.07.2019 13:17
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая World» в 17 городах России
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- ОГРН
- 1024300004739
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба