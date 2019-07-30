начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):

1 миля - за покупки от 5 000 до 15 000 руб.;

2 мили - от 15 000 до 75 000 руб.;

4 мили - от 75 000 руб.

премиальные мили начисляются за покупки с использованием сервиса «Газпромбанк – Travel»:

6% от стоимости забронированного отеля,

5% от стоимости ж/д билета,

4% от стоимости бронирования автомобиля; от стоимости билета на автобус;

3% от стоимости тура;

2% от стоимости авиабилета

кол-во миль не ограничено; курс обмена: 1 миля = 1 руб.; мили не сгорают при совершении хотя бы одной покупки по карте в течение года