Дебетовая карта "Карта путешественника" в Газпромбанке
Visa Gold «Visa Gold» — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных миль за каждые 100 руб. покупки по карте, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов, ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на «Газпромбанк – Travel» (ограничений на выплату вознаграждения нет; мин. сумма покупок - 5 000 руб. в мес.):
- 1 миля - за покупки от 5 000 до 15 000 руб.;
- 2 мили - от 15 000 до 75 000 руб.;
- 4 мили - от 75 000 руб.
премиальные мили начисляются за покупки с использованием сервиса «Газпромбанк – Travel»:
- 6% от стоимости забронированного отеля,
- 5% от стоимости ж/д билета,
- 4% от стоимости бронирования автомобиля; от стоимости билета на автобус;
- 3% от стоимости тура;
- 2% от стоимости авиабилета
кол-во миль не ограничено; курс обмена: 1 миля = 1 руб.; мили не сгорают при совершении хотя бы одной покупки по карте в течение года
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽
99 руб. в мес. - за пакет услуг; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемес. остаток на счетах карт/текущих счетах/счетах вкладов не менее 30 000 руб.;
- сумма покупок от 5 000 руб. в мес.;
- зачисление заработной платы на карту не менее 15 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.;
- 0% - первые три операции в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.;
- 0% - первые три операции в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- смс-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание;
- наличие бонусной программы или cash back на выбор
Дата актуализации
30.07.2019 17:31
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта путешественника» в 216 городах России
Справочная информация
Банк ГПБ (АО)
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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