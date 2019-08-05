Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 72 000 ₽ 6 000 руб. в месяц, комиссия не взимается в 1-й мес. и далее при среднемесячном балансе от 8 млн. руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям лимит снятия наличных - без ограничений Дополнительная информация консьерж-сервис 24/7, программа Lounge Key (кол-во посещений без ограничений, + 5 дополнительных гостей за одно посещение), страхование в путешествиях на сумму до 1 млн. долл. для всей семьи, Страхование покупок на сумму до 20 тыс. долл., расширенная гарантия - бесплатно;

скидка 20% на аренду сейфовых ячеек и доставку материальных ценностей;

3 доп.карты бесплатно;

конверсионные операции - курс МБ +/-15 копеек;

штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых за каждый день Требования к держателю карты Возраст для мужчин: 18 лет

для женщин: от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

снятие наличных без комиссии в рублях и иностранной валюте в банкоматах и ПВН сторонних банков Минусы большая сумма ежемесячного остатка по счетам для бесплатного обслуживания Дата актуализации 05.08.2019 15:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.