Дебетовая карта "Private Infinite" в МТС Банке
Visa Infinite «Private Infinite» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 72 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 72 000 ₽
6 000 руб. в месяц, комиссия не взимается в 1-й мес. и далее при среднемесячном балансе от 8 млн. руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
лимит снятия наличных - без ограничений
Дополнительная информация
- консьерж-сервис 24/7, программа Lounge Key (кол-во посещений без ограничений, + 5 дополнительных гостей за одно посещение), страхование в путешествиях на сумму до 1 млн. долл. для всей семьи, Страхование покупок на сумму до 20 тыс. долл., расширенная гарантия - бесплатно;
- скидка 20% на аренду сейфовых ячеек и доставку материальных ценностей;
- 3 доп.карты бесплатно;
- конверсионные операции - курс МБ +/-15 копеек;
- штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых за каждый день
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: 18 лет
для женщин: от 18 лет
для женщин: от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- снятие наличных без комиссии в рублях и иностранной валюте в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
- большая сумма ежемесячного остатка по счетам для бесплатного обслуживания
Дата актуализации
05.08.2019 15:29
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Private Infinite» в 60 городах России
Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- ОГРН
- 1027739053704
- Сайт
- www.mtsbank.ru
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