Россия
Вход
Поиск

Дебетовая карта "Private Infinite" в МТС Банке

Visa Infinite «Private Infinite» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 72 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 72 000 ₽

6 000 руб. в месяц, комиссия не взимается в 1-й мес. и далее при среднемесячном балансе от 8 млн. руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
лимит снятия наличных - без ограничений
Дополнительная информация
  • консьерж-сервис 24/7, программа Lounge Key (кол-во посещений без ограничений, + 5 дополнительных гостей за одно посещение), страхование в путешествиях на сумму до 1 млн. долл. для всей семьи, Страхование покупок на сумму до 20 тыс. долл., расширенная гарантия - бесплатно;
  • скидка 20% на аренду сейфовых ячеек и доставку материальных ценностей;
  • 3 доп.карты бесплатно;
  • конверсионные операции - курс МБ +/-15 копеек;
  • штраф за технический овердрафт - 36,5% годовых за каждый день
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: 18 лет
для женщин: от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • снятие наличных без комиссии в рублях и иностранной валюте в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
  • большая сумма ежемесячного остатка по счетам для бесплатного обслуживания
Дата актуализации
05.08.2019 15:29
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Private Infinite» в 60 городах России
81
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «МТС-Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 61
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт