Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Cash Back от 0,5 до 5% 0,5% от суммы покупок;

1% - при сумме безналичных операций от 20 000 руб. в месяц;

5% - при сумме безналичных операций от 30 000 руб. в месяц в категориях "Рестораны (5812), "Бары и ночные клубы" (5813), "Кинотеатры" (7832) и "Музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги" (7929) (с 01.06.2019 до 31.07.2019) макс. 5 000 руб. в мес. Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются ежедневно на дневной остаток от 50 000 руб. (до 31.12.2019) до 4% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 5 988 ₽ 499 руб. а месяц, плата не взимается при одновременном соблюдении условий: остаток на карте от 150 000 руб.;

сумма покупок от 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 2 операции в месяц бесплатно на территории и за пределами РФ;

1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ;

1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ;

0% - в банкоматах и терминалах "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)

1% - в ПВН "ФК Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. ежедневно, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;

начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;

компенсация 2-х посещений бизнес-залов LoungeKey в месяц (не более 27 долл. за посещение) при ежеквартальном остатке от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 50 000 руб. в мес. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток;

возможность отмены платы за обслуживание;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

бесплатное снятие наличных в банкоматах "ФК Открытие";

компенсация проходов в бизнес зал при выполнении условий Минусы наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка Дата актуализации 25.07.2019 16:47 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.