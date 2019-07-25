Дебетовая карта "Platinum LK" в банке «Агророс»
Visa Platinum — Агророс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 5 988 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 5%
- 0,5% от суммы покупок;
- 1% - при сумме безналичных операций от 20 000 руб. в месяц;
- 5% - при сумме безналичных операций от 30 000 руб. в месяц в категориях "Рестораны (5812), "Бары и ночные клубы" (5813), "Кинотеатры" (7832) и "Музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги" (7929) (с 01.06.2019 до 31.07.2019)
макс. 5 000 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
4% годовых начисляются ежедневно на дневной остаток от 50 000 руб. (до 31.12.2019)
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 5 988 ₽
499 руб. а месяц, плата не взимается при одновременном соблюдении условий:
- остаток на карте от 150 000 руб.;
- сумма покупок от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2 операции в месяц бесплатно на территории и за пределами РФ;
- 1%, мин. 100 руб. - в пределах РФ;
- 1%, мин. 2,5 долл. - за пределами РФ;
- 0% - в банкоматах и терминалах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 1% - в ПВН "ФК Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. ежедневно, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме "ФК Открытие» - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
- начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
- компенсация 2-х посещений бизнес-залов LoungeKey в месяц (не более 27 долл. за посещение) при ежеквартальном остатке от 1 500 000 руб. и сумме покупок от 50 000 руб. в мес.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток;
- возможность отмены платы за обслуживание;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах "ФК Открытие";
- компенсация проходов в бизнес зал при выполнении условий
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
25.07.2019 16:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Platinum LK» в 12 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- ОГРН
- 1026400001770
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88