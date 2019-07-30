0 - 59 880 ₽

по 4 990 руб. в месяц, плата не взимается при совершении в течение календарного месяца не менее одной операции оплаты товаров и услуг на любую сумму и, одновременно, поддержание суммы среднемесячного остатка денежных средств на счете в течение указанного периода в размере, равном или превышающем 3 000 000 руб.