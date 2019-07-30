Дебетовая карта "Zenit Travel Exclusive" в банке Зенит
Visa Infinite «Zenit Travel Exclusive» — Банк Зенит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 59 880 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
- начисляется милями
Бонусы
- для путешествий
программа лояльности Zenit Travel: начисление миль за операции оплаты товаров и услуг с использованием карты в следующих категориях:
- 1 000 приветственных миль за единовременную оплату первых двух посещений бизнес-залов аэропортов в течение календарного года, при условии оплаты услуг за данные посещения на сумму 10 000 руб. и более;
- 8 миль за 100 руб. при оплате в категориях "Отели", "Аренда авто" и "Железнодорожные билеты" на zenit.onetwotrip.com;
- 7 миль за 100 руб. при оплате в категории "Авиабилеты" на zenit.onetwotrip.com;
- 5 миль за 100 руб за другие покупки при обороте от 100 000 до 500 тыс. руб. в месяц;
- 2,5 мили за 100 руб. за другие покупки при обороте от 50 000 до 100 000 руб. в месяц;
- 2 мили за 100 руб. за другие покупки при обороте от 10 000 до 50 000 руб. в месяц, и свыше 500 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%
6% начисляются на сумму остатка до 500 000 руб. и при обороте по карте от 10 000 руб. в месяц, 7% начисляются на сумму остатка до 500 000 руб. и при обороте по карте от 100 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 59 880 ₽
по 4 990 руб. в месяц, плата не взимается при совершении в течение календарного месяца не менее одной операции оплаты товаров и услуг на любую сумму и, одновременно, поддержание суммы среднемесячного остатка денежных средств на счете в течение указанного периода в размере, равном или превышающем 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. при снятии на территории РФ (0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров);
- 0% при снятии за границей
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. при снятии на территории РФ (0% при снятии до 1 500 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров);
- 0% при снятии за границей
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- бесплатная страховка для выезжающих за рубеж
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- возможность бесплатного обслуживания при соблюдении необходимых условий;
- начисление процентов на остаток на счете;
- бесплатное снятие наличных за границей
Дата актуализации
30.07.2019 12:38
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Zenit Travel Exclusive» в 28 городах России
Справочная информация
ПАО Банк ЗЕНИТ
- Адрес
- 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2
- ОГРН
- 1027739056927
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба