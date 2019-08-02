Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Cash Back от 1 до 3% при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц начисляется: 3% в категории "Развлечения и кинотеатры";

1% в категории "Строительство"

макс. - 1 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), далее 1%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 130 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Tel-банк" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца при оформлении до 01.01.20 или при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах / кассах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Особые ограничения оформляется работникам бюджетный организаций и пенсионерам;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 02.08.2019 12:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.