Дебетовая карта "Дебетовая ПУ Мировой" в Енисейском Объединенном Банке
Мир «Бизнес» — Енисейский Объединенный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
от 1 до 3%
при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц начисляется:
- 3% в категории "Развлечения и кинотеатры";
- 1% в категории "Строительство"
- макс. - 1 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), далее 1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 130 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Tel-банк" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца при оформлении до 01.01.20 или при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах / кассах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- оформляется работникам бюджетный организаций и пенсионерам;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
02.08.2019 12:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая ПУ Мировой» в 29 городах России
Справочная информация
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- ОГРН
- 1022400000160
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Красноярск
- Телефоны
-
8 800 200-97-00 — единая справочная служба