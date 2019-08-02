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Дебетовая карта "Дебетовая ПУ Мировой" в Енисейском Объединенном Банке

Мир «Бизнес» — Енисейский Объединенный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
от 1 до 3%

при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц начисляется:

  • 3% в категории "Развлечения и кинотеатры";
  • 1% в категории "Строительство"
  • макс. - 1 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), далее 1%, мин. 90 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 130 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Tel-банк" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца при оформлении до 01.01.20 или при совершении покупок от 5 000 руб. в месяц - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное обслуживание карты;
  • отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • оформляется работникам бюджетный организаций и пенсионерам;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
02.08.2019 12:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая ПУ Мировой» в 29 городах России
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Справочная информация
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
ОГРН
1022400000160
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красноярск
Отделения 9
Банкоматы 33
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Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба