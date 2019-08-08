Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Cash Back от 1 до 2% при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.\150долл.или евро: 2% "аптеки", "спортивные товары", "кафе, бары и рестораны";

1% прочее;

макс. возврат - 2 000 руб.\30 долл.\30 евро Начисление процентов на остаток средств на счете при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.\150долл.или евро: на сумму остатка до 100 000 руб. - 5,5%, свыше - не начисляется до 5,5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 188 ₽ 600 руб. - за выпуск;

99 руб. ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.;

комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения Выпуск и годовое обслуживание 0 - 18 $ 10 долл. - за выпуск;

1,5 долл. ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 150 долл.;

комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения Выпуск и годовое обслуживание 0 - 18 € 10 евро - за выпуск;

1,5 евро ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 150 евро;

комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%( в банках-партнерах и Альфа банке);

0% - до 50 000 руб. в месяц, более 50 000 руб. - 1% мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%( в банках-партнерах и Альфа банке);

0% - до 50 000 руб. в месяц, более 50 000 руб. - 1% мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 3 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);

0% - до 750 долл. в месяц, более 750 долл. - 1% мин. 1,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);

0% - до 750 долл. в месяц, более 750 долл. - 1% мин. 1,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 52 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3% Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);

0% - до 750 евро в месяц, более 750 евро - 1% мин. 1,5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);

0% - до 750 евро в месяц, более 750 евро - 1% мин. 1,5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 52 500 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб.\1 долл.\1евро в месяц (первые 2 месяца бесплатно);

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта - 36,5% Дата актуализации 08.08.2019 14:03 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.