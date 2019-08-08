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Дебетовая карта "Карта привилегий" в банке «Зенит Сочи»

Mastercard Gold — Зенит Сочи
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 2%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
от 1 до 2%

при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.\150долл.или евро:

  • 2% "аптеки", "спортивные товары", "кафе, бары и рестораны";
  • 1% прочее;
  • макс. возврат - 2 000 руб.\30 долл.\30 евро
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5,5%
при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.\150долл.или евро: на сумму остатка до 100 000 руб. - 5,5%, свыше - не начисляется
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽
  • 600 руб. - за выпуск;
  • 99 руб. ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.;
  • комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%( в банках-партнерах и Альфа банке);
  • 0% - до 50 000 руб. в месяц, более 50 000 руб. - 1% мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%( в банках-партнерах и Альфа банке);
  • 0% - до 50 000 руб. в месяц, более 50 000 руб. - 1% мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб.\1 долл.\1евро в месяц (первые 2 месяца бесплатно);
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта - 36,5%
Дата актуализации
08.08.2019 14:03
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта привилегий» в 3 городах России
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Справочная информация
АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8622) 64-00-90