Дебетовая карта "Карта привилегий" в банке «Зенит Сочи»
Mastercard Gold — Зенит Сочи
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 2%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 18 $
- cash back до 2%
- стоимость обслуживания от 0 до 18 €
- cash back до 2%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Cash Back
от 1 до 2%
при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.\150долл.или евро:
- 2% "аптеки", "спортивные товары", "кафе, бары и рестораны";
- 1% прочее;
- макс. возврат - 2 000 руб.\30 долл.\30 евро
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5,5%
при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.\150долл.или евро: на сумму остатка до 100 000 руб. - 5,5%, свыше - не начисляется
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽
- 600 руб. - за выпуск;
- 99 руб. ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 10 000 руб.;
- комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 $
- 10 долл. - за выпуск;
- 1,5 долл. ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 150 долл.;
- комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 €
- 10 евро - за выпуск;
- 1,5 евро ежемесячно; возможна отмена платы при совершение в течение календарного месяца операций оплаты товаров (работ, услуг) на сумму свыше 150 евро;
- комиссия за выпуск и обслуживание не взимается при предъявлении пенсионного удостоверения
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%( в банках-партнерах и Альфа банке);
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, более 50 000 руб. - 1% мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 500 000 руб. в месяц, более 500 000 руб. - 3%( в банках-партнерах и Альфа банке);
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, более 50 000 руб. - 1% мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);
- 0% - до 750 долл. в месяц, более 750 долл. - 1% мин. 1,5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 7 500 долл. в месяц, более 7 500 долл. - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);
- 0% - до 750 долл. в месяц, более 750 долл. - 1% мин. 1,5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 52 500 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3%
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);
- 0% - до 750 евро в месяц, более 750 евро - 1% мин. 1,5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 7 500 евро в месяц, более 7 500 евро - 3% ( в банках-партнерах и Альфа банке);
- 0% - до 750 евро в месяц, более 750 евро - 1% мин. 1,5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 52 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб.\1 долл.\1евро в месяц (первые 2 месяца бесплатно);
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
- неустойка за несвоевременное погашение технического овердрафта - 36,5%
Дата актуализации
08.08.2019 14:03
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта привилегий» в 3 городах России
Справочная информация
АО Банк ЗЕНИТ Сочи
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
-
(8622) 64-00-90