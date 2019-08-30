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Дебетовая карта "Пенсионная Мир" в Земском Банке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
от 0,1 до 5%
  • 0,1% за покупки телекоммуникационных услуг;
  • 0,2% за покупки (искл. услуги связи и АЗС) на сумму до 19 999,99 руб. в месяц;
  • 0,5% за покупки (искл. услуги связи и АЗС) на сумму от 20 000 руб. в месяц;
  • 0,2% за покупки на АЗС на сумму до 9 999,99 руб. в месяц;
  • 5% при оплате услуг на АЗС на сумму более 10 000 руб. в месяц (макс. - 1 000 руб. в месяц)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,6%

Снятие наличных в ПВН других банков

0,6%

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • конвертация - 1% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное обслуживание;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта предназначена для получения пенсий и социальных выплат
Дата актуализации
30.08.2019 13:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 4 городах России
5
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
ОГРН
1156300000141
Отделения и банкоматы
в городе Сызрань
Отделения 9
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

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