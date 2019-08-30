Дебетовая карта "Пенсионная Мир" в Земском Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 0,1 до 5%
- 0,1% за покупки телекоммуникационных услуг;
- 0,2% за покупки (искл. услуги связи и АЗС) на сумму до 19 999,99 руб. в месяц;
- 0,5% за покупки (искл. услуги связи и АЗС) на сумму от 20 000 руб. в месяц;
- 0,2% за покупки на АЗС на сумму до 9 999,99 руб. в месяц;
- 5% при оплате услуг на АЗС на сумму более 10 000 руб. в месяц (макс. - 1 000 руб. в месяц)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,6%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,6%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- конвертация - 1% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное обслуживание;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- карта предназначена для получения пенсий и социальных выплат
Дата актуализации
30.08.2019 13:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- ОГРН
- 1156300000141
- Отделения и банкоматы
-
в городе Сызрань
- Телефоны
-
8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54