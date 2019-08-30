Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back от 0,1 до 5% 0,1% за покупки телекоммуникационных услуг;

0,2% за покупки (искл. услуги связи и АЗС) на сумму до 19 999,99 руб. в месяц;

0,5% за покупки (искл. услуги связи и АЗС) на сумму от 20 000 руб. в месяц;

0,2% за покупки на АЗС на сумму до 9 999,99 руб. в месяц;

5% при оплате услуг на АЗС на сумму более 10 000 руб. в месяц (макс. - 1 000 руб. в месяц) Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,6% Снятие наличных в ПВН других банков 0,6% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

конвертация - 1% от суммы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное обслуживание;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта предназначена для получения пенсий и социальных выплат Дата актуализации 30.08.2019 13:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.