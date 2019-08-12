Обслуживание карты Тип карты Visa Signature Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Cash Back от 1 до 5% 5% от операций на сумму не более 100 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские"; мин. сумма покупки - 5 000 руб.;

1% от суммы остальных покупок;

мин. сумма покупок в месяц- 5 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется при ежедневном остатке на счете от 150 000 руб., и покупках от 5 000 руб. в месяц, проценты начисляются на остаток не более 2 000 000 руб. до 7% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 17 388 ₽ 2 500 руб. - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. в течение месяца Выпуск и годовое обслуживание 0 - 267 $ 2 500 руб. (эквивалент) - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. (эквивалент) в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. (эквивалент) в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. (эквивалент) в течение месяца Выпуск и годовое обслуживание 0 - 238 € 2 500 руб. (эквивалент) - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. (эквивалент) в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. (эквивалент) в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. (эквивалент) в течение месяца Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ

0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%

0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ

0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%

0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ

0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%

0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация 3 дополнительных карты бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;

доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey (4 прохода), консьерж-сервис - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях;

возможность отмены / снижения платы за обслуживание;

бесплатное снятие до 1 000 000 руб. в банкоматах сторонних банков на территории РФ Дата актуализации 12.08.2019 17:25 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.