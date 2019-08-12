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Дебетовая карта "Дебетовая Visa Signature" в Севергазбанке

Visa Signature — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 17 388 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от операций на сумму не более 100 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские"; мин. сумма покупки - 5 000 руб.;
  • 1% от суммы остальных покупок;
  • мин. сумма покупок в месяц- 5 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%
начисляется при ежедневном остатке на счете от 150 000 руб., и покупках от 5 000 руб. в месяц, проценты начисляются на остаток не более 2 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 17 388 ₽

2 500 руб. - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. в месяц;
  • ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%
  • 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • 3 дополнительных карты бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
  • доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey (4 прохода), консьерж-сервис - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях;
  • возможность отмены / снижения платы за обслуживание;
  • бесплатное снятие до 1 000 000 руб. в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Дата актуализации
12.08.2019 17:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Visa Signature» в 33 городах России
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Справочная информация
ПАО «БАНК СГБ»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
ОГРН
1023500000160
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 2
Банкоматы 36
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73