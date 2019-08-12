Дебетовая карта "Дебетовая Visa Signature" в Севергазбанке
- стоимость обслуживания от 0 до 17 388 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 267 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 238 €
- cash back до 5%
- Visa Signature
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
- 5% от операций на сумму не более 100 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские"; мин. сумма покупки - 5 000 руб.;
- 1% от суммы остальных покупок;
- мин. сумма покупок в месяц- 5 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет
2 500 руб. - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. в месяц;
- ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. в течение месяца
2 500 руб. (эквивалент) - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. (эквивалент) в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:
среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. (эквивалент) в месяц;
- ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. (эквивалент) в течение месяца
2 500 руб. (эквивалент) - плата за выпуск; со 2-го месяца по 1 449 руб. (эквивалент) в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:
среднемесячные безналичные операции не менее 100 000 руб. (эквивалент) в месяц;
- ежедневный остаток на счете карты от 200 000 руб. (эквивалент) в течение месяца
0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
0% - до 1 000 000 руб. в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
- 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
- 1,5%
- 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. в месяц - в ПВН Газпромбанка
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
- 1,5%
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в сутки, далее 1,5%, мин. 150 руб.
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5%, мин. 150 руб. - на территории РФ
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, далее 1,5% - за пределами территории РФ
- 1,5%
- 0% - до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц - в ПВН Газпромбанка
- 3 дополнительных карты бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия не взимается;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых;
- доступ в залы ожидания аэропортов Loungekey (4 прохода), консьерж-сервис - бесплатно
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях;
- возможность отмены / снижения платы за обслуживание;
- бесплатное снятие до 1 000 000 руб. в банкоматах сторонних банков на территории РФ
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- ОГРН
- 1023500000160
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73