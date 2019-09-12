Дебетовая карта "Марки Премиум" в Почта Банке

Visa Platinum «Марки» — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 36 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay/Samsung Pay/Apple Pay
Бонусы
  • супермаркеты
  • другое
  • сотовые операторы
  • для путешествий

за каждые 100 руб. покупок по карте банк начисляет бонусы которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у выбранного партнера:

  • 25 баллов - программа лояльности "Выручай-карта" и "Клуб Перекресток";
  • 3 миль - программа "S7 Priority"
  • 3 бонусных руб. - "М.Бонус";
  • 3 руб. - “МТС Сashback”;
  • 30 бонусов - "Ростелеком "Бонус";
  • 3 бонусов - "Клуб 36,6", "Горздрав" и "ЦУМ Дисконт";
  • 15 α-баллов - "АльфаБАЛЛЫ" (программа лояльности от «АльфаСтрахование»)

накопление дополнительных баллов происходит у партнеров в соответствии с условиями выбранной программы лояльности
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 36 000 ₽
  • 3 000 руб. в месяц;
  • первый месяц обслуживания бесплатно и далее при выполнении одного из условий: при обеспечении ежедневного остатка на счете более 300 000 руб. и покупок на сумму не менее 100 000 руб. в течение расчетного периода или при отсутствии расходных транзакций в течение расчетного периода
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • смена ПИН-кода - бесплатно;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Дата актуализации 12.09.2019 16:23
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 12.09.2019 16:23
Плюсы
  • возможность отмены платы за обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
  • наличие бонусных программ на выбор
Особые ограничения
  • к карте может быть подключена одна из бонусных программ по выбору клиента;
  • программу лояльности можно менять, но не более 1 раза в месяц
Дата актуализации 12.09.2019 16:23
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Марки Премиум» в 1608 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 375
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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