Дебетовая карта "Марки Премиум" в Почта Банке
Visa Platinum «Марки» — Почта Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 36 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
за каждые 100 руб. покупок по карте банк начисляет бонусы которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров или услуг у выбранного партнера:
накопление дополнительных баллов происходит у партнеров в соответствии с условиями выбранной программы лояльности
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 36 000 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|12.09.2019 16:23
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|12.09.2019 16:23
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|12.09.2019 16:23
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Марки Премиум» в 1608 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба