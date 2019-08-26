Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности чип Выпуск и годовое обслуживание 0 - 60 000 ₽ 5 000 руб. в мес., плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам Выпуск и годовое обслуживание 0 - 908 $ 5 000 руб. в мес. (эквивалент), плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам Выпуск и годовое обслуживание 0 - 817 € 5 000 руб. в мес. (эквивалент), плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин.150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";

1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в сутки; до 10 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 2,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 2,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 15 000 долл. в сутки; до 150 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 2 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 14 000 евро в сутки; до 140 000 евро в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт, не погашенный в течении 30 дней - 25% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб./1 долл./0,75 евро, бесплатно в банкоматах "ФК Открытие";

смс-оповещение - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

льготное снятие наличных в банкоматах и ПВН банка партнера Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении требований бесплатности Дата актуализации 26.08.2019 17:31 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.