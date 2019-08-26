Дебетовая карта "Infinite" в банке «Развитие-Столица»
Visa Infinite «Visa Infinite» — Развитие-Столица
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 908 $
- стоимость обслуживания от 0 до 817 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽
5 000 руб. в мес., плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 908 $
5 000 руб. в мес. (эквивалент), плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 817 €
5 000 руб. в мес. (эквивалент), плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин.150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";
- 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в сутки; до 10 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 2,5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 2,5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 15 000 долл. в сутки; до 150 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 2 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 14 000 евро в сутки; до 140 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт, не погашенный в течении 30 дней - 25% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб./1 долл./0,75 евро, бесплатно в банкоматах "ФК Открытие";
- смс-оповещение - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- льготное снятие наличных в банкоматах и ПВН банка партнера
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении требований бесплатности
Дата актуализации
26.08.2019 17:31
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Infinite» в 1 городе России
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Справочная информация
АО Банк «Развитие-Столица»
- Адрес
- 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
- ОГРН
- 1027739067861
- Сайт
- www.dcapital.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 937-91-50(495) 730-44-54