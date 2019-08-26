Дебетовая карта "Infinite" в банке «Развитие-Столица»

Visa Infinite «Visa Infinite» — Развитие-Столица
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽

5 000 руб. в мес., плата не взимается при среднемесячном остатке денежных средств от 5 000 000 руб. по всем счетам

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
  • 1%, мин.150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";
  • 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в сутки; до 10 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт, не погашенный в течении 30 дней - 25% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб./1 долл./0,75 евро, бесплатно в банкоматах "ФК Открытие";
  • смс-оповещение - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • льготное снятие наличных в банкоматах и ПВН банка партнера
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при невыполнении требований бесплатности
Дата актуализации
26.08.2019 17:31
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Infinite» в 1 городе России
4
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 7% годовых
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть
Справочная информация
АО Банк «Развитие-Столица»
Адрес
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15
ОГРН
1027739067861
Сайт
www.dcapital.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 937-91-50
(495) 730-44-54