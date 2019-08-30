Дебетовая карта "Tinkoff Black World для Банки.ру" в банке Тинькофф Банк
Mastercard World «Tinkoff Black» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
- 1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;
- 3-30% по специальным предложениям в интернет-банке;
- макс. 3 000 руб. / 100 долл. / 100 евро в месяц
Мультивалютная карта
переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 10%
10% начисляются на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце - до 31.12.2019 г., далее проценты начисляются по стандартной ставке в соответствии с тарифом
Выпуск и годовое обслуживание
при оформлении на сайте Банки.ру плата не взимается в первые 3 месяца после активации;
0 - 1 188 ₽
при оформлении на сайте Банки.ру плата не взимается в первые 3 месяца после активации;
далее стоимость обслуживания – 99 руб. в месяц; не взимается при соблюдении одного из условий:
- при наличии на вкладах не менее 50 000 руб.;
- при кредите наличными / любом кредите, выданном на данный карточный счет;
- неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 500 000 руб.;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- доставка карты курьером по всей России
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- 3 месяца бесплатного обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;
- наличие cash back;
- начисление повышенного процента на остаток собственных средств
Особые ограничения
- категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;
- карта оформляется на сайте Банки.ру
Дата актуализации
30.08.2019 17:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Tinkoff Black World для Банки.ру» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- ОГРН
- 1027739642281
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам