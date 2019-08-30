Дебетовая карта "Tinkoff Black World для Банки.ру" в банке Тинькофф Банк

Mastercard World «Tinkoff Black» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
  • 1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;
  • 3-30% по специальным предложениям в интернет-банке;
  • макс. 3 000 руб. / 100 долл. / 100 евро в месяц
Мультивалютная карта

переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 10%
10% начисляются на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце - до 31.12.2019 г., далее проценты начисляются по стандартной ставке в соответствии с тарифом
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 188 ₽

при оформлении на сайте Банки.ру плата не взимается в первые 3 месяца после активации;
далее стоимость обслуживания – 99 руб. в месяц; не взимается при соблюдении одного из условий:

  • при наличии на вкладах не менее 50 000 руб.;
  • при кредите наличными / любом кредите, выданном на данный карточный счет;
  • неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 500 000 руб.;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
  • скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
  • доставка карты курьером по всей России
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • 3 месяца бесплатного обслуживания;
  • отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;
  • наличие cash back;
  • начисление повышенного процента на остаток собственных средств
Особые ограничения
  • категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;
  • карта оформляется на сайте Банки.ру
Дата актуализации
30.08.2019 17:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Tinkoff Black World для Банки.ру» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 131
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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