Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay Cash Back от 1 до 5% 5% в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);

1% за каждые 100 руб. покупок в других категориях;

3-30% по специальным предложениям в интернет-банке;

макс. 3 000 руб. / 100 долл. / 100 евро в месяц Мультивалютная карта переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки Начисление процентов на остаток средств на счете 10% начисляются на остаток до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце - до 31.12.2019 г., далее проценты начисляются по стандартной ставке в соответствии с тарифом до 10% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 188 ₽ при оформлении на сайте Банки.ру плата не взимается в первые 3 месяца после активации;

далее стоимость обслуживания – 99 руб. в месяц; не взимается при соблюдении одного из условий: при наличии на вкладах не менее 50 000 руб.;

при кредите наличными / любом кредите, выданном на данный карточный счет;

неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 500 000 руб.;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 100 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

доставка карты курьером по всей России Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы 3 месяца бесплатного обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;

наличие cash back;

начисление повышенного процента на остаток собственных средств Особые ограничения категорию повышенного cash back клиент самостоятельно выбирает из предложенных банком 1 раз в квартал;

карта оформляется на сайте Банки.ру Дата актуализации 30.08.2019 17:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.