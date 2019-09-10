Дебетовая карта "Travel Premium" в банке «Нейва»

Visa Gold «Travel Premium» — Нейва
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 22 800 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
  • для путешествий

в рамках программы лояльности "мили" банк начисляет клиенту мили - бонусы, которые можно использовать для компенсации покупок, в категории «Авиа, ж/д билеты, морской транспорт» течение 180 дней со дня проведения покупки; сумма каждой операции покупки округляется до 100 руб. в меньшую сторону.(1 миля = 1 рубль):

  • 4% по операциям покупок в категории "Путешествия";
  • 1,5% за прочие операции;
  • 2 000 приветственных миль;
  • 1 000 миль ко дню рождения;

максимальное начисление - 7 500 миль в месяц; срок действия миль 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете до 7%
если сумма покупок в месяц более 10 000 руб: 5% - при сумме остатка от 10 000 руб., 3% - свыше 500 000 руб.; сумма покупок более 50 000 руб.: 6% и 4% ; при сумме покупок свыше 100 тыс. руб. - 7% и 5% соответственно; при остатке менее 10 000 руб. или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб - проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 22 800 ₽

1 900 руб. в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • при совершении покупок на сумму не менее 75 000 руб.
  • при среднемесячном остатке по счетам не менее 3 000 000 руб.;
  • сумма операций покупок по карте свыше 55 000 руб. и совокупный среднемесячный остаток не менее 1 500 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • до 100 000 руб. в месяц - 0%
  • свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • до 100 000 руб. в месяц - 0%
  • свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.
Лимиты по операциям на территории РФ: до 500 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 1 000 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 250 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
  • неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;
  • оформление договора страхования СК «Согласие», выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • Программа LoungeKey - 6 посещений в год бесплатно (32 долл. за посещение)
Дата актуализации 10.09.2019 15:00
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 10.09.2019 15:00
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на карте;
  • наличие программы лояльности;
  • отмена платы за стоимость обслуживания
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации 10.09.2019 15:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Premium» в 13 городах России
26
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
Посмотреть
Справочная информация
БАНК «НЕЙВА» ООО
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
ОГРН
1026600006510
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 6
Банкоматы 7
посмотреть на карте
Телефоны
(343) 222-11-00

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки

Инвестиции

Российские акции
Иностранные акции
Еврооблигации

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте

Отзывы

Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях