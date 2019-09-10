Тип карты Visa Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay

Бонусы для путешествий в рамках программы лояльности "мили" банк начисляет клиенту мили - бонусы, которые можно использовать для компенсации покупок, в категории «Авиа, ж/д билеты, морской транспорт» течение 180 дней со дня проведения покупки; сумма каждой операции покупки округляется до 100 руб. в меньшую сторону.(1 миля = 1 рубль): 4% по операциям покупок в категории "Путешествия";

1,5% за прочие операции;

2 000 приветственных миль;

1 000 миль ко дню рождения; максимальное начисление - 7 500 миль в месяц; срок действия миль 36 месяцев с даты их начисления

Начисление процентов на остаток средств на счете до 7% если сумма покупок в месяц более 10 000 руб: 5% - при сумме остатка от 10 000 руб., 3% - свыше 500 000 руб.; сумма покупок более 50 000 руб.: 6% и 4% ; при сумме покупок свыше 100 тыс. руб. - 7% и 5% соответственно; при остатке менее 10 000 руб. или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб - проценты не начисляются

Начисление процентов на остаток средств на счете до 0,25% если сумма покупок в месяц более 10 000 руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 долл.., 0,15% - более 7 500 долл.; при остатке менее 150 долл. или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб.(эквивалент) - проценты не начисляются

Начисление процентов на остаток средств на счете до 0,25% если сумма покупок в месяц более 10 000 руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 евро., 0,15% - более 7 500 евро; при остатке менее 150 евро или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб.(эквивалент) - проценты не проценты не начисляются

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 22 800 ₽ 1 900 руб. в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: при совершении покупок на сумму не менее 75 000 руб.

при среднемесячном остатке по счетам не менее 3 000 000 руб.;

сумма операций покупок по карте свыше 55 000 руб. и совокупный среднемесячный остаток не менее 1 500 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 348 $ 29 долл. в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: при совершении покупок на сумму не менее 75 000 руб.(эквивалент)

при среднемесячном остатке по счетам не менее 3 000 000 руб.(эквивалент);

сумма операций покупок по карте свыше 55 000 руб. (эквивалент) и совокупный среднемесячный остаток не менее 1 500 000 руб. (эквивалент)

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 312 € 26 евро в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: при совершении покупок на сумму не менее 75 000 руб.(эквивалент)

при среднемесячном остатке по счетам не менее 3 000 000 руб.(эквивалент);

сумма операций покупок по карте свыше 55 000 руб. (эквивалент) и совокупный среднемесячный остаток не менее 1 500 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 100 000 руб. в месяц - 0%

свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков до 100 000 руб. в месяц - 0%

свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.

Лимиты по операциям на территории РФ: до 500 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 1 000 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 250 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 100 000 руб. в месяц - 0%

свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 100 000 руб. в месяц - 0%

свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 500 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 1 000 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 250 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; до 3 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков до 100 000 руб. в месяц - 0%

свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков до 100 000 руб. в месяц - 0%

свыше 100 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям на территории РФ: до 500 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 1 000 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 250 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; до 3 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)

Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб.;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.;

оформление договора страхования СК «Согласие», выезжающих за рубеж - бесплатно;

Программа LoungeKey - 6 посещений в год бесплатно (32 долл. за посещение)