Дебетовая карта "Cash Back Premium" в Альфа-Банке
Mastercard World Black Edition «CashBack Premium» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 0,5 до 10%
при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц:
при сумме покупок от 70 000 руб. в месяц:
макс. - 15 000 руб. в месяц, но не более 5 000 на категорию
при сумме от 100 000 руб. в месяц и подключенному к ПУ "Премиум":
макс. - 21 000 руб. в месяц, но не более 7 000 на категорию
|Мультивалютная карта
|
Да
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 7%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц; 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц; 7% годовых - от 100 000 руб. в месяц и подключенному к ПУ "Премиум"
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 60 000 ₽
5 000 руб. в месяц за ПУ "Премиум"; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0%
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0%
|Лимиты по операциям
|снятие наличных через банкоматы: до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|11.09.2019 12:46
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|11.09.2019 12:46
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|11.09.2019 12:46
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cash Back Premium» в 104 городах России
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Справочная информация
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- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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