Дебетовая карта "Cash Back Premium" в Альфа-Банке

Mastercard World Black Edition «CashBack Premium» — Альфа-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 60 000 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 10%

при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц:

  • 5% от каждой покупки на АЗС;
  • 2,5% в кафе, барах и ресторанах;
  • 0,5% от суммы всех остальных безналичных покупок

при сумме покупок от 70 000 руб. в месяц:

  • 10% от каждой покупки на заправках;
  • 5% в кафе, барах и ресторанах;
  • 1% от любых покупок

макс. - 15 000 руб. в месяц, но не более 5 000 на категорию

при сумме от 100 000 руб. в месяц и подключенному к ПУ "Премиум":

  • 10% от каждой покупки на заправках;
  • 5% в кафе, барах и ресторанах;
  • 1% от любых покупок

макс. - 21 000 руб. в месяц, но не более 7 000 на категорию
Мультивалютная карта
Да
Начисление процентов на остаток средств на счете до 7%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц; 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц; 7% годовых - от 100 000 руб. в месяц и подключенному к ПУ "Премиум"
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 60 000 ₽

5 000 руб. в месяц за ПУ "Премиум"; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:

  • средние остатки на счетах от 3 000 000 руб. в месяц;
  • сумма покупок по дебетовым картам свыше 100 000 руб. в месяц и сумма остатков на счетах от 1 500 000 руб. в месяц;
  • зачисление заработной платы на карту от 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка

0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%
Снятие наличных в ПВН других банков

0%
Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - бесплатно;
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты и выдача наличных - бесплатно;
  • карта доступа в бизнес-залы аэропортов Priority Pass, до 12 бесплатных трансферов в аэропорт в год, страхование в путешествиях, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
  • курьерская доставка
Дата актуализации 11.09.2019 12:46
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 11.09.2019 12:46
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • наличие cash back;
  • бесплатное предоставление СМС-информирования и экстренных услуг за рубежом;
  • бесплатное снятие наличных
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Премиум";
Дата актуализации 11.09.2019 12:46
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cash Back Premium» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 153
Банкоматы 292
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

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