Дебетовая карта "Gold" в банке «Столичный Кредит»

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1%
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

1%
Снятие наличных в ПВН банка

1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 250 руб. в банкоматах банка Дом.РФ;
  • 1,5%, мин. 250 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 250 руб. в ПВН банка Дом.РФ;
  • 1,5%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 250 000 руб. в день, 2 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация по курсу банка;
  • комиссия за установление индивидуальных лимитов обслуживания карты - 40 долл.;
  • смс-информирование - 500 руб./8 долл./7 евро (единовременно в год);
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб./1 долл./1 евро;
  • неразрешенный (технический) овердрафт - 73% годовых в день; 36,5% годовых при непогашении в течение 30 дн.
Дата актуализации 12.09.2019 10:54
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 12.09.2019 10:54
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в ПВН и банкоматах банка партнера;
  • начисление процентов на остаток
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных в собственных ПВН и банкоматах банка
Дата актуализации 12.09.2019 10:54
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО КБ «Столичный Кредит»
Адрес
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1
ОГРН
1027739199927
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 229-00-50

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