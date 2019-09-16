Дебетовая карта "Кэш-бэк" в Азиатско-Тихоокеанском Банке
Mastercard World «Кэш-бэк» — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
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Тип карты
на выбор
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|Технологические особенности
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|Бонусы
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программа лояльности "Кэш-бэк карта". Баллы начисляются по выбранной клиентом категории; клиент вправе выбирать только одну категорию по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз (новая категория будет действовать со сл. отчетного периода); баллы по выбранной категории, из указанных ниже, начисляются ежемесячно,если выполнено требование по сумме всех транзакций (при этом не учитываются транзакции, совершенные по выбранной категории) - не менее 20 000 руб.; 1 балл =1 рубль:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|16.09.2019 12:25
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
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в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|16.09.2019 12:25
|Плюсы
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|Минусы
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|Особые ограничения
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|Дата актуализации
|16.09.2019 12:25
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Кэш-бэк» в 108 городах России
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Справочная информация
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба