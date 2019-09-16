Дебетовая карта "Кэш-бэк" в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Mastercard World «Кэш-бэк» — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое

программа лояльности "Кэш-бэк карта". Баллы начисляются по выбранной клиентом категории; клиент вправе выбирать только одну категорию по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз (новая категория будет действовать со сл. отчетного периода); баллы по выбранной категории, из указанных ниже, начисляются ежемесячно,если выполнено требование по сумме всех транзакций (при этом не учитываются транзакции, совершенные по выбранной категории) - не менее 20 000 руб.; 1 балл =1 рубль:

  • "Дом-ремонт" - 5% (макс. сумма на которую начисляются проценты - 20 000 руб. в месяц);
  • "Автокарта" : 10% - "АЗС" (макс. сумма - 10 000 руб. в месяц),5% - "такси, каршеринг, парковки, штрафы ГИБДД" (макс. сумма - 10 000 руб. в месяц) и "автозапчасти, различные виды автосервисов, автомойки" (макс. сумма - 10 000 руб. в месяц);
  • "Развлечения" : 10% - "театры, кинотеатры, музеи"(макс. сумма - 10 000 руб. в месяц), 5% -" ресторанах, кафе, бары" (макс. сумма - 20 000 руб.в месяц);
  • "Все включено" - 2% от любых покупок (макс. сумма - 100 000 руб.в месяц)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 1%, мин. 150 руб. - на территории РФ
  • 1% от суммы операции, мин. 150 рублей - за территорией РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше - 1%, мин. 150 руб. - на территории РФ
  • 1% от суммы операции, мин. 150 рублей - за территорией РФ
Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 45 руб. (первый - бесплатно);
  • дополнительная карта - бесплатно (Visa Gold/Mastercard Gold );
  • участие в дисконтных программах платежной системы Visa/MasterCard;
  • скидка до 30% от партнеров по программе АТБ-Клуб
Дата актуализации 16.09.2019 12:25
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 16.09.2019 12:25
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • отсутствие комиссии за снятие до 50 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
Минусы
  • высокая комиссия за СМС-информирование (полный пакет)
Особые ограничения
  • категории начисление клиент вправе менять по своему усмотрению и может изменять ее сколько угодно раз (новая категория будет действовать со сл. отчетного периода)
Дата актуализации 16.09.2019 12:25
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Кэш-бэк» в 108 городах России
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Справочная информация
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в городе Благовещенск
Отделения 8
Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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