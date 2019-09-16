



Банковская система в РФ развивается, рынок стабилизируется, и в связи с этим все популярнее становятся разнообразные продукты, к примеру дебетовые карты. Перед тем как подать заявку на получение такого инструмента, стоит понять, для чего он необходим и как им правильно пользоваться.

Многие клиенты, когда речь заходит о платежных карточках, именуют их «кредитками», хотя такое название ошибочно. Дебетовая карта — своеобразный кошелек, позволяющий рассчитываться безналичным способом. На кредитке лежат заемные средства, взятые у банка, а на расчетном счете — деньги, которые принадлежат клиенту. Здесь можно хранить неограниченную сумму, не беспокоясь о ее безопасности, кроме того, некоторые продукты даже позволяют получать прибыль.

Основные моменты

Карта Кэш-бэк Азиатско-Тихоокеанского Банка используется для оплаты товаров и услуг через терминал, снятия наличных в банкомате и осуществления онлайн-покупок.

Не каждая карточка способна приносить своему владельцу прибыль, но такая возможность существует, если соискатель подаст заявку на оформление «доходного» продукта, позволяющего начислять процент на остаток средств на счете.

ДК бывают разными: одни применяются только для совершения платежей в интернете, другие универсальны и обладают большим функционалом. Различия встречаются и в географии использования, поэтому такие нюансы стоит уточнять заранее.

Существуют неименные и именные карты. Первые оформляются за несколько минут, если же потребитель заказал пластик второго типа, ему придется ожидать около двух недель (конкретный срок изготовления устанавливается банком-эмитентом).

При подписании соглашения необходимо узнать о наличии дополнительных комиссий за обслуживание и платных опций, которые могут быть активированы.

Заказ карты

С получением Кэш-бэк карты Азиатско-Тихоокеанского Банка все очень просто — соискатель, имеющий при себе паспорт, выполняет следующие действия:

Выбирает ФО, Кэш-бэк карту, условия ее оформления и использования. Обратить внимание абсолютно на все и ничего не упустить поможет сайт Banki.ru. Пользователь обозначит, что его интересует, а затем из представленных вариантов выделит наиболее подходящий по всем характеристикам.

Нажимает кнопку «Онлайн-заявка».

Заполняет анкету, вносит туда персональную информацию и паспортные данные.

Связывается с менеджером и окончательно заключает сделку.

Получает карточку.

Каковы плюсы

Почему ДК настолько востребованы:

гарантия безопасности;

удобство использования;

отсутствие трудностей с декларированием дохода при выезде за границу;

возможность постоянно контролировать траты;

широкая география;

оплата любых покупок и услуг через интернет, без ожидания в очередях;

начисление прибыли на остаток и кешбэка.

Как пользоваться

Использовать карточку удобно, и с ней, в отличие от кредитки, не придется думать о том, в какое время понадобится внести деньги на счет, чтобы погасить долг. Пополнения для дальнейшего применения осуществляются тогда, когда нужно владельцу, либо он получает на ДК зарплату, пенсию, стипендию и т. д. Покупки в офлайн и онлайн-точках оплачиваются моментально: в первом случае пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а во втором требуется указание реквизитов.