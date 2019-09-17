Дебетовая карта "Loyalty Card" в Энерготрансбанке
Mastercard Standard — Энерготрансбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
600 руб. - плата за выпуск карты сроком на 3 года
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
600 руб. (эквивалент) - плата за выпуск карты сроком на 3 года
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
600 руб. (эквивалент) - плата за выпуск карты сроком на 3 года
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 1 500 долл. в день, 10 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 1 500 евро в день, 10 000 евро в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|17.09.2019 15:53
|Возраст
|от 14 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|17.09.2019 15:53
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|17.09.2019 15:53
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Loyalty Card» в 10 городах России
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Справочная информация
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- ОГРН
- 1023900000080
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Калининград
- Телефоны
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(4012) 59-00-99 — единая справочная