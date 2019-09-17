Дебетовая карта "Loyalty Card" в Энерготрансбанке

Mastercard Standard — Энерготрансбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

600 руб. - плата за выпуск карты сроком на 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в банкоматах Райффайзенбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в ПВН Райффайзенбанка
Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • скидки в рамках программы "Региональная единая скидка К-3,9%";
  • скидки от партнеров банка;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,4 долл. / 0,4 евро , в сети банка Райффайзенбанк - бесплатно
Дата актуализации 17.09.2019 15:53
Возраст от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 17.09.2019 15:53
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков по картам в рублях ;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Райффайзенбанка;
  • возраст клиента - от 14 лет
Минусы
  • обслуживание оплачивается за несколько лет вперед
Дата актуализации 17.09.2019 15:53
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Loyalty Card» в 10 городах России
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Справочная информация
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
в городе Калининград
Отделения 9
Банкоматы 43
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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