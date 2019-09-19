Дебетовая карта "Виртуальная доходная карта" в Росгосстрах Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 7,25%
сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 3 000 руб., процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств, проценты ежемесячно капитализируются
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 1,25%
сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 50 долл., процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств, проценты ежемесячно капитализируются
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
не предусмотрено
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|19.09.2019 14:01
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|19.09.2019 14:01
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|19.09.2019 14:01
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная доходная карта» в 60 городах России
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