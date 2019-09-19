Каждый год выпускается все большее количество дебетовых карточек, а некоторые люди оформляют сразу несколько штук. Карту Виртуальная доходная карта Росгосстрах Банка можно назвать электронным кошельком. Она помогает без проблем хранить денежные средства и быть уверенным в том, что они никуда не денутся.

Основная функция

Описываемый продукт предназначен для того, чтобы держать там деньги, а в любой момент, когда понадобится, снять их или потратить безналичным способом.

Владелец ДК может израсходовать только ту сумму, которая имеется на его счете. Увести баланс в минус можно, подключив овердрафт. Тогда придется погашать задолженность, и сделано это будет сразу, как только на пластике вновь появятся деньги.

Порядок оформления

Получить платежный инструмент можно, оставив соответствующую заявку в одном из банковских отделений или же отправив ее через официальный портал компании. Последний вариант предпочитают многие, так как он позволяет значительно сэкономить время на ожидании в очереди и заполнении бланка требующейся информацией.

Готовую карточку передадут в отделение ФО или с сотрудником курьерской службы (как выберет клиент).

Предложений по оформлению ДК сегодня очень много. Перед тем, как выбрать одно из них, найти карту Виртуальная доходная карта по условиям и характеристикам, стоит провести тщательное сравнение наиболее выгодных вариантов. В этом пользователю поможет сайт Banki.ru. При использовании действующих здесь фильтров учитывается множество важных параметров:

стоимость годового обслуживания;

наличие или отсутствие СМС-уведомлений;

начисление процентов на остаток;

тип самого пластика и т. д.

Дебетовая карточка может быть именной или неименной.

Особенности использования

Варианты использования ДК:

Упрощение расчетных операций. Намного удобнее оплачивать покупки картой, нежели всегда носить с собой наличные. В большинстве российских магазинов разрешается проводить платежи таким способом.

Совершение быстрых покупок через интернет.

Инструмент удобен для хранения сбережений. Им удобно пользоваться в путешествиях, чтобы не декларировать крупные суммы, взятые с собой. О сохранности денег можно не переживать — банковские продукты имеют высокую степень защиты. Для осуществления операций необходим ПИН-код, а если пластик потеряется, владелец свяжется с сотрудниками ФО, и они заблокируют его.

Обналичивать средства тоже становится проще. Например, заработную плату с карты держатель получит сразу, воспользовавшись ближайшим банкоматом.

Нужно помнить, что, как правило, Виртуальная доходная карта карты Росгосстрах Банка не предоставляют возможности оформления на них займа.