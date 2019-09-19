Дебетовая карта "Виртуальная доходная карта" в Росгосстрах Банке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7,25%

сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов - 3 000 руб., процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств, проценты ежемесячно капитализируются
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых (в рублях), 32,85% (долл.);
  • пополнение карты через банкоматы и ПВН Банка - не предусмотрено;
  • срок действия карт –1 год
Дата актуализации 19.09.2019 14:01
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 19.09.2019 14:01
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на счете;
Дата актуализации 19.09.2019 14:01
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная доходная карта» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «РГС Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
ОГРН
1027739004809
Сайт
www.rgsbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

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