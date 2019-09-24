



Ежегодно количество выпускаемых дебетовых карт возрастает. Многие банковские клиенты являются держателями сразу нескольких типов карточек. По сути ДК можно назвать электронным кошельком, который позволяет хранить личные сбережения и быть уверенным в том, что с ними ничего не произойдет.

О чем идет речь

Дебетовая карта — это платежный инструмент, выпущенный конкретным банком и привязанный к расчетному счету держателя. Последний пользуется ею, чтобы делать покупки, оплачивать разные услуги, получать наличные в банкоматах и осуществлять переводы другим людям.

Самая главная функция пластика — хранение на нем денег, тратить которые можно в любое время, когда это понадобится их владельцу. ДК приравнивается к вкладу, она защищена АСВ. В отличие от кредитки, где лежат только заемные средства, на данном счете имеются лишь собственные накопления.

Воспользоваться владелец карточки может суммой, не превышающей остаток на счете. Кредитная линия отсутствует.

Как оформить

Конечно, карту Дебетовая Instant Gold Петербургского Социального Коммерческого Банка удастся получить непосредственно в отделении, но для тех, кто не может или не желает пользоваться этим способом, существует онлайн-оформление. Забрать пластик и подтвердить документы можно будет у прибывшего курьера. Сегодня такой опцией позволяют воспользоваться почти все финансовые организации.

В чем плюсы:

этот метод привлекателен для занятых людей или пенсионеров, которым тяжело выходить из дома;

продукт привезут, когда нужно, не только домой, но и на работу;

срок доставки — от 2–3 дней до недели.

Недостаток заключается лишь в том, что клиенту при оформлении придется учесть регионы присутствия ФО и график доставки.

Какими бывают ДК

Карточки классифицируют по платежным системам:

Visa;

MasterCard;

Maestro;

МИР;

ПРО100.

Также особенно выделяются привилегированные разновидности: платиновые, золотые, серебряные. Их владельцы получают доступ к большим возможностям: скидкам, броням, прочим приятным дополнительным бонусам. Годовое обслуживание Дебетовая Instant Gold карты по условиям договора будет самым дорогостоящим.

Дебетовки бывают именными или неименными. Вторые получить удастся практически сразу, в день обращения, но функционал у них не столь широк.

Как это работает

При совершении платежных операций нужная сумма списывается с банковского счета, к которому и привязана Дебетовая Instant Gold карта Петербургского Социального Коммерческого Банка. Покупка будет оплачена в случае, когда у человека имеется достаточное количество денежных средств. Если их нет, транзакция отклоняется.

Выбирать пластик подходящего типа стоит вместе с сервисом Banki.ru. Вся процедура поиска отнимет совсем немного времени и усилий, а результат будет безошибочным и позволит соискателю заключить удачную сделку с ФО. Именно для достижения такой цели на Banki.ru действуют удобные фильтры и онлайн-калькулятор, а пользователи всегда могут оставлять правдивые отзывы о компаниях и продуктах.