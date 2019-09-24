Дебетовая карта "Дебетовая Instant Gold" в Петербургском Социальном Коммерческом Банке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0,75%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб.
  • 0,5% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.)
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • смена ПИН-кода - 15 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • конвертация - по курсу ЦБ по безналичным операциям, по курсу банка по наличным операциям, без комиссии
Дата актуализации 24.09.2019 16:47
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 24.09.2019 16:47
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации 24.09.2019 16:47
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Instant Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
АО Банк «ПСКБ»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
ОГРН
1027800000227
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба

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