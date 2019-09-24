Дебетовая карта "Дебетовая Instant Gold" в Петербургском Социальном Коммерческом Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
700 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,75%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|24.09.2019 16:47
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|24.09.2019 16:47
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|24.09.2019 16:47
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Instant Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
АО Банк «ПСКБ»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- ОГРН
- 1027800000227
- Отделения и банкоматы
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в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 200-35-65 — единая справочная служба