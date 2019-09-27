Дебетовая карта Платиновый Кэшбэк в Челиндбанке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay
Cash Back
3%
  • 3% за покупки в категории "Шоппинг и красота";
  • макс. - 3 000 руб. / 50 долл. / 50 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

5 000 руб. взимается единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 115 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 115 руб.
Лимиты по операциям до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
Дополнительная информация
  • карта Priority Pass - бесплатно, ежеквартально предоставляется 2 бесплатных посещения зала Priority Pass при условии совершения среднемесячных покупок на сумму от 60 000 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. /0,4 евро;
  • штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рублях,20 % в валюте от суммы превышения;
  • СМС-информирование - 60 руб./ 1,8 долл./ 1,4 евро в месяц;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.
Дата актуализации 27.09.2019 14:56
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 27.09.2019 14:56
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • возможна экстренная доставка карты
Дата актуализации 27.09.2019 14:56
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платиновый Кэшбэк» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 66
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

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