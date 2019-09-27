Дебетовая карта Платиновый Кэшбэк в Челиндбанке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
3%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
3%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,1%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,1%
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
5 000 руб. взимается единовременно за выпуск карты
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
83 долл. взимается единовременно за выпуск карты
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
71 евро взимается единовременно за выпуск карты
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 115 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 115 руб.
|Лимиты по операциям
|до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 3 долл.
|Лимиты по операциям
|в эквиваленте до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 3 евро
|Лимиты по операциям
|в эквиваленте до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|27.09.2019 14:56
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|27.09.2019 14:56
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|27.09.2019 14:56
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платиновый Кэшбэк» в 27 городах России
Предложения месяца
Мультикарта
ВТБ
до 9% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%Посмотреть
Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовыхПосмотреть
Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%Посмотреть
Справочная информация
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-83-80 — контакт-центр