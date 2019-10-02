Дебетовая карта Стандарт + Золотая в банке «Венец»

Mastercard Gold — Венец
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 800 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Google Pay и Apple Pay
Cash Back
1%
  • от покупок;
  • макс. - 5 000 руб. / 100 долл. / 70 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%

5% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 800 ₽

150 руб. ежемесячно - стоимость обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
Дата актуализации 02.10.2019 09:38
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 02.10.2019 09:38
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС - информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие до 50 000 руб. / 700 долл. / 500 евро в банкоматах и кассах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях
Дата актуализации 02.10.2019 09:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт + Золотая» в 7 городах России
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Справочная информация
АО Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 35
посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

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