Дебетовая карта Стандарт + Золотая в банке «Венец»
Mastercard Gold — Венец
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 800 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 36 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания 24 €
- cash back 1%
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
1%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 5%
5% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 800 ₽
150 руб. ежемесячно - стоимость обслуживания
|Выпуск и годовое обслуживание
|
36 $
3 долл. ежемесячно - стоимость обслуживания
|Выпуск и годовое обслуживание
|
24 €
2 евро ежемесячно - стоимость обслуживания
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0% - до 50 000 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
|Лимиты по операциям
|установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0% - до 700 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 700 долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0% - до 700 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 700 долл.
|Лимиты по операциям
|установка индивидуальных лимитов обслуживания - 10 долл.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
0% - до 500 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 500 евро
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0% - до 500 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 500 евро
|Лимиты по операциям
|установка индивидуальных лимитов обслуживания - 8 евро
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|02.10.2019 09:38
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|02.10.2019 09:38
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|02.10.2019 09:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт + Золотая» в 7 городах России
Предложения месяца
Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%Посмотреть
Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовыхПосмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
до % годовыхПосмотреть
Справочная информация
АО Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84