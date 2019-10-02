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Дебетовая карта Стандарт + Мир в банке «Венец»

Мир — Венец
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 240 ₽
  • cash back 0,1%
  • начисление процентов на остаток
  • Мир — Венец
  • Мир-Maestro — Венец
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
0,1%
  • от каждой покупки на сумму от 500 руб.;
  • макс.сумма возврата не ограничена
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 2,5%

2,5% годовых начисляется на остаток от 5 000 руб. в течение месяца
Выпуск и годовое обслуживание
240 ₽
  • 100 руб. - выпуск;
  • 20 руб. ежемесячно - обслуживание карты
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование в первые два месяца бесплатно, далее - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб;
Дата актуализации 02.10.2019 09:38
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 02.10.2019 09:38
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым, Вологодская и Новосибирская области)
Дата актуализации 02.10.2019 09:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт + Мир» в 7 городах России
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Справочная информация
АО Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 35
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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