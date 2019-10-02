Дебетовая карта Стандарт + Мир в банке «Венец»
Мир — Венецеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 240 ₽
- cash back 0,1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|
Тип карты
на выбор
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
0,1%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 2,5%
2,5% годовых начисляется на остаток от 5 000 руб. в течение месяца
|Выпуск и годовое обслуживание
|
240 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 150 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 150 руб.
|Лимиты по операциям
|установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|02.10.2019 09:38
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|02.10.2019 09:38
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|02.10.2019 09:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандарт + Мир» в 7 городах России
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Справочная информация
АО Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84