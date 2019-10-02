



Сегодня сложно найти человека, у которого в кошельке нет хотя бы одной банковской карточки. Данный платежный инструмент очень популярен и доступен гражданам разных возрастов: от подростков и студентов до пенсионеров. Финансовые организации предлагают потребителям большой выбор карт, чтобы каждый мог выбрать ту, что подойдет ему по всем параметрам.

Что это такое

Данное платежное средство предназначено для оплаты разнообразных товаров и услуг. От прочих продуктов оно отличается тем, что на счете находятся денежные средства, принадлежащие клиенту. Это его личные деньги в виртуальном эквиваленте. С карты Стандарт + Мир банка «Венец» нельзя списать больше, чем на ней имеется. Проверяется наличие средств через банкомат или приложение на смартфоне/компьютере. Пополнение осуществляется в терминале или переводом с другой карточки.

Где оформляется

Процедура оформления может начаться с посещения одного из банковских отделений или формирования запроса на получение пластика на официальном сайте ФО.

В первом случае соискатель обращается в ближайший офис и заполняет там специальный бланк. После ему остается заключить договор с компанией. Как только истечет указанный в документе срок, потребителю предоставят дебетовую карту.

Во втором варианте нужно зайти на сайт банка, внести в форму персональную информацию и паспортные данные. Также указывается отделение, куда доставят готовый инструмент, либо выбирается курьерская доставка и пишется адрес. Как только изготовление завершится, заявителя уведомят об этом.

Что предлагают

Выбор действительно впечатляет. В линейки входят карточки мгновенной выдачи, классические, стандартные, премиальные варианты.

Какими достоинствами обладает каждая из них:

возможность снять наличные и осуществить другие операции в терминале рядом с домом, так как эти устройства размещены повсюду;

работа со счетом через удобную программу, установленную на мобильный;

ряд дополнительных опций (копилка, кешбэк, начисления на остаток и т. д.).

Использование

Стандарт + Мир карта банка «Венец» очень просто активируется: нужно совершить любую операцию в банкомате (посмотреть баланс, пополнить его, подключить услугу или что-нибудь еще).

Когда требуется оплатить что-то в магазине, следует сказать продавцу о том, что оплата будет проведена с карты. Как только подготовят терминал, покупатель вставит или приложит пластик и введет ПИН-код. Необходимая сумма спишется со счета.

Для совершения онлайн-платежей реквизиты пишутся в специальной форме. С этим нужно быть осторожнее, чтобы не наткнуться на мошенников.

Самые привлекательные и выгодные продукты представлены на сайте Banki.ru. По сути, пользователь может просто выбрать один из них — он точно не ошибется. Если у него есть конкретные предпочтения и требования, подбирается Стандарт + Мир карта по условиям оформления и использования. Наш сервис поможет сделать это, лучший вариант найдется буквально сам собой. К составлению заявки можно будет перейти нажатием одной кнопки.